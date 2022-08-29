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Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde Alaattin Çakıcı'yla görüştü

29.08.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün öğle saatlerinde Alaattin Çakıcı'yla bir araya geldi. Görüşme MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Görüşmenin ardından Çakıcı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde Alaattin Çakıcı'yla görüştü

MHP lideri Devlet Bahçeli ile Alaattin Çakıcı saat 14.00'te MHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmede af konusunun ele alındığı iddiaları üzerine Çakıcı sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yayınladı.

"BU BENİM İŞİM DEĞİL"

Açıklamada, "Uzun zamandır rahatsızlığımdan dolayı gelemediğim için bugün sayın genel başkanıma ziyarette bulundum. Halk TV bu ziyaretimi provoke ederek; 'Çakıcı'nın Bahçeli'ye ziyaretinde genel af konusu masaya yatırıldı' cümlesini dile getirerek haber yapmıştır. Bu haber ahlaki ve etik değildir. Politikayı politikacılar yapar. Bu benim işim değil. Sayın devlet başkanımızın, sayın genel başkanımın ve parlamentonun işidir. Muhalefetin basın organı olan Halk TV gelecekte bir af çıkacaksa onun önünü kapatmak için bu haberi yapmıştır." ifadelerine yer verildi.

DSD


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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli alaattin çakıcı

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