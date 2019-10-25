HABER

Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu öğretim yılı açılışına katılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.10.2019 14:38 | Son Güncelleme

MHP Genel Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 15. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı açılış töreni, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımıyla yarın yapılacak

MHP Genel Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 15. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı açılış töreni, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımıyla yarın yapılacak.

"Dürüst, ilkeli, vizyon sahibi, milli ve manevi değerleri özümsemiş genç siyasetçilerin yetiştirilmesi" amacıyla MHP Genel Merkezi Bünyesinde faaliyet gösteren Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 15. Dönemi yarın başlıyor.

Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla yarın saat 13.00'te MHP Genel Merkezi'nde açılış töreni gerçekleştirilecek.

Törenin açılışına, üst solunum yollarındaki rahatsızlık nedeniyle bir süre istirahat eden ve 14 Ekim'de Genel Merkez'e gelerek yeniden çalışmalarına başlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılacak.

PARTNER İhanetin sonu feci bitti! Hamile olduğunu öğrenince... İhanetin sonu feci bitti! Hamile olduğunu öğrenince...
Tevfik Göksu'dan İBB'nin o sloganına sert tepkiTevfik Göksu'dan İBB'nin o sloganına sert tepki
Bakan Gül: Mazlum Kobani ABD'ye girdiğinde iade edilmeli/ Ek fotoğraflarBakan Gül: Mazlum Kobani ABD'ye girdiğinde iade edilmeli/ Ek fotoğraflar
Anahtar Kelimeler:
MHP

En Çok Okunan Haberler

Yeni evinin kirası annesini çileden çıkardı

Yeni evinin kirası annesini çileden çıkardı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

KKTC Lideri tartışma yaratan 'harekât' açıklamasına yanıt verdi

KKTC Lideri tartışma yaratan 'harekât' açıklamasına yanıt verdi

Ankara'da güvenlik artırıldı! Büyükşehir'den açıklama geldi

Ankara'da güvenlik artırıldı! Büyükşehir'den açıklama geldi

İstanbul için korkutan uyarı! Suyumuz bitiyor...

İstanbul için korkutan uyarı! Suyumuz bitiyor...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Diğer Haberler
Tevfik Göksu'dan İBB'nin 'İmara değil halka açıyoruz' sloganına sert tepki

Tevfik Göksu'dan İBB'nin o sloganına sert tepki

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Alman mevkidaşına sert cevap

Bakan Çavuşoğlu’ndan mevkidaşına sert cevap! 'Her kim Türkiye’ye ders vermeye kalkarsa...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD, Mazlum denilen teröristi bize teslim etmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Akar, Alman ve İngiliz mevkidaşları ile görüştü

Bakan Akar'dan kritik görüşmeler

Erdoğan'dan BM'nin 74. kuruluş yıl dönümü mesajı

Erdoğan'dan BM'nin 74. kuruluş yıl dönümü mesajı

Son dakika! İbrahim Kalın'dan canlı yayında önemli açıklamalar: Sınırımızda terör devleti kurulma ihtimali ortadan kalkmıştır

Kalın'dan canlı yayında önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.