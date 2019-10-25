Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu öğretim yılı açılışına katılacak

MHP Genel Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 15. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı açılış töreni, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımıyla yarın yapılacak.

"Dürüst, ilkeli, vizyon sahibi, milli ve manevi değerleri özümsemiş genç siyasetçilerin yetiştirilmesi" amacıyla MHP Genel Merkezi Bünyesinde faaliyet gösteren Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 15. Dönemi yarın başlıyor.

Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla yarın saat 13.00'te MHP Genel Merkezi'nde açılış töreni gerçekleştirilecek.

Törenin açılışına, üst solunum yollarındaki rahatsızlık nedeniyle bir süre istirahat eden ve 14 Ekim'de Genel Merkez'e gelerek yeniden çalışmalarına başlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılacak.

