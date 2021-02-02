MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı "Belki de şimdi Türkiye'nin yeni bir anayasayı tartışma vakti gelmiştir" açıklamasını değerlendirdi. Bahçeli, "Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin amacı, görüşü ve düşüncesi de bu yöndedir" dedi.

Devlet Bahçeli bugün yaptığı yazılı açıklamada, yürürlükteki 1982 Anayasası'nda bugüne dek 184 değişiklik yapıldığını ancak "vesayetin derinlere nüfuz etmiş iz ve kalıntıların bir türlü silinemediğini" söyledi.

Bahçeli, Türkiye'nin 27 Nisan 2017 tarihinde yapılan halk oylamasıyla yönetim sistemi bakımından üçüncü evreye geçtiğini belirtti. "Nitekim milli irade, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kabul ve tasdik etmiştir" diyen Bahçeli, açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle resmen uygulanmaya başlamış, yönetim hayatımız bu haliyle güçlenmiş, kuvvetler ayrımı arasındaki çizgiler netleşmiştir.