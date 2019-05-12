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Bahçeli, ülkücü anneleriyle iftarda buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.05.2019 22:01 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anneler Günü'nde, 1980 döneminde hayatlarını kaybeden ülkücülerin anneleriyle iftarda bir araya geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anneler Günü'nde, 1980 döneminde hayatlarını kaybeden ülkücülerin anneleriyle iftarda bir araya geldi.

MHP'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Merkez Kadın Kolları Koordinatörlüğünce her yıl düzenlenen "Şehit Aileleri İftar Programı"nın bu yıl Anneler Günü'nde yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, parti genel merkezinde, Genel Koordinatör, Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay'ın organizasyonunu yaptığı programa, "özellikle 1980 döneminde şehit edilen ülkücü gençlerin anne, baba, çocukları ve yakın akrabalarının davet edildiği" kaydedildi.

Bahçeli'nin, evlatlarını kaybeden annelerle aynı masada iftar açtığı ifade edilen açıklamada, iftar programına bazı divan üyeleri ile aralarında Mustafa Pehlivanoğlu'nun ağabeyi Oktay Pehlivanoğlu'nun da bulunduğu 100'ün üzerinde ailenin katıldığı bildirildi.

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