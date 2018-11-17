HABER

Bahçeli'den Cemal Enginyurt açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.11.2018 12:21 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: - "Partimizin siyasi faaliyetlerinin belirlenmesinde, parti politikalarının tezahürüyle birlikte kamuoyuna aktarılmasında Ordu Milletvekilimiz Sayın Cemal Enginyurt'un değerlendirme ve açıklamaları Milliyetçi Hareket Partisi'ni bağlamayacaktır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Partimizin siyasi faaliyetlerinin belirlenmesinde, parti politikalarının tezahürüyle birlikte kamuoyuna aktarılmasında Ordu Milletvekilimiz Sayın Cemal Enginyurt'un değerlendirme ve açıklamaları Milliyetçi Hareket Partisi'ni bağlamayacaktır." açıklamasını yaptı.

Bahçeli, Twitter hesabından, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un siyasi değerlendirmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

MHP politikalarının nasıl teşekkül ettiği, söz ve açıklama sınırının ne şekilde oluşup olgunlaştığının belli olduğuna ve bilindiğine işaret eden Bahçeli, parti yöneticileri, parti üyeleri, milletvekilleri ve diğer teşkilat mensuplarının belirlenmiş politik ilkelere aynen uymakla mükellef olduğunu bildirdi.

Devlet Bahçeli, "Bu kapsamda, partimizin siyasi faaliyetlerinin belirlenmesinde, parti politikalarının tezahürüyle birlikte kamuoyuna aktarılmasında Ordu Milletvekilimiz Sayın Cemal Enginyurt’un değerlendirme ve açıklamaları Milliyetçi Hareket Partisi’ni bağlamayacaktır. Aziz milletimize ve siyasi muhataplarımıza saygıyla duyurulur." ifadesini kullandı.

PARTNER30’uncu yaş kutlaması30’uncu yaş kutlaması
Uşak'ta AK Parti'den belediye başkanlığı için 22 başvuruUşak'ta AK Parti'den belediye başkanlığı için 22 başvuru
Bahçeli'den MHP'li vekil Cemal Enginyurt açıklaması: Sözleri partimizi bağlamazBahçeli'den MHP'li vekil Cemal Enginyurt açıklaması: Sözleri partimizi bağlamaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cemal enginyurt Devlet Bahçeli

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı'dan Mansur Yavaş bombası: Kusura bakmasın! Yayınlıyorum

Fatih Altaylı'dan Mansur Yavaş bombası: Kusura bakmasın! Yayınlıyorum

Fatih Portakal: Bu iddia doğru ise ne açıklayacaksınız?

Fatih Portakal: Bu iddia doğru ise ne açıklayacaksınız?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Seda Akgül'den ilginç paylaşım 'Çirkin ya da yaşlı deyin. Ev halim böyle'

Seda Akgül'den ilginç paylaşım 'Çirkin ya da yaşlı deyin. Ev halim böyle'

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahçeli'den MHP'li vekil Cemal Enginyurt açıklaması: Sözleri partimizi bağlamaz

Bahçeli'den MHP'li vekil Cemal Enginyurt açıklaması: Sözleri partimizi bağlamaz

Süleyman Soylu'ya şok tepki! '400 kişiyle koridorları işgal etti'

Süleyman Soylu'ya şok tepki! '400 kişiyle koridorları işgal etti'

Abdullah Gül'ün annesi ameliyat oldu

Abdullah Gül'ün annesi ameliyat oldu

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylara 'bekleyin' uyarısı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylara 'bekleyin' uyarısı

Uğur Dündar, Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'na ne söyleyeceğini açıkladı

Uğur Dündar, Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'na ne söyleyeceğini açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.