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Bahçeli'den deprem açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 12:31 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Dünkü depremde yaralanan kardeşlerim başta olmak üzere İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımıza ve aziz milletimize şu mübarek Cuma Günü'nde geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Dünkü depremde yaralanan kardeşlerim başta olmak üzere İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımıza ve aziz milletimize şu mübarek Cuma Günü'nde geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bilhassa dünyanın en büyük Türk kenti İstanbul'umuzun muhtemel depremlere hazırlıklı olması beka düzeyinde ehemmiyet arz etmektedir" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, dün İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı. Bahçeli, dün Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin kaygıları tırmandırdığını, korkuları tetiklediğini bildirdi.

'HER SORUNUN ÜSTESİNDEN GELİNECEKTİR'
17 Ağustos 1999 depreminden bugüne kadar tesiri en çok hissedilip tedirgin bekleyişleri kamçılayan sarsıntının dün itibariyle yaşandığını kaydeden Bahçeli, şunları kaydetti:
"Ülkemiz deprem kuşağındadır. Bu gerçeği kabul etmekten, buna muvafık gelecek planlaması yapmaktan başka seçenek yoktur. Bilhassa dünyanın en büyük Türk kenti İstanbul’umuzun muhtemel depremlere hazırlıklı olması beka düzeyinde ehemmiyet arz etmektedir. Coğrafyayı vatan yapan tarihi süreçlerin başında felaket karşısında gösterilen fedakârlık, doğal ve beşeri afetlere karşı sergilenen muhkem ve mutlak direnç gelmektedir. Melanet ve musibetlerin her seviyede engellenmesi milli birlik ve dayanışma ruhunun canlılığına bağlıdır. Dünkü depremde yaralanan kardeşlerim başta olmak üzere İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımıza ve aziz milletimize şu mübarek Cuma Günü’nde geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür, Türk milleti büyüktür, her sorunun üstesinden gelinecektir. Şu günlerde sabırlı ve soğukkanlı hareket etmek, felaket tellallarına kulakları tıkamak, sosyal medyadan korku ve yalan haber yaymaya çalışan provokatörlere dikkatli ve uyanık olmak hayati niteliktedir. İnanıyorum ki, deprem risk ve tehlikesine karşı her önlem alınacaktır. Cenab-ı Allah’tan niyazım her insanımızı, her vatandaşımızı, ülkemizi ve milletimizi afetlerden, belalardan, kazalardan, cefalardan, ezalardan koruması ve kollamasıdır. Aziz milletime ve Türk-İslam âlemine hayırlı Cumalar diliyor, bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum."

ANKARA, (DHA)-

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