Bahçeli'den deprem mesajı:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, devletin depremzedelere yardım için seferber olduğunu belirterek, "İnanıyorum ki, arama kurtarma ekipleri enkaz altında bulunan kardeşlerimizi sağ salim çıkaracak, depremin acı sonuçları milli birlik ve dayanışmayla etkisiz hale getirilecektir." ifadelerini kullandı.

Elazığ Sivrice merkezli deprem sonrasında Twitter hesabından bir mesaj yayınlayan Bahçeli, "Deprem hiç şüphesiz hepimizi derinden üzmüştür. Türkiye deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Bahçeli, dayanışma ve duaya, itidal ve içtenliğe, sabır ve yardımlaşmaya, birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyulan bir dönemde olunduğunu belirtti.

MHP'nin incelemelerde bulunmak, çalışmalara destek vermek maksadıyla deprem bölgesine bir heyet görevlendirdiğinin altını çizen Bahçeli şunları kaydetti:

"Bütün teşkilatlarımız yöre insanımızın yanındadır, enkazın kaldırılması için üstümüze ne düşüyorsa yapmaya da hazırız. Ülkemiz deprem kuşağındadır. Bu nedenle tedbirli ve hazırlıklı olmaktan, muhtemel risk ve tehlikeleri en aza indirmekten başka seçeneğimiz de yoktur."