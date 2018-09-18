Bahçeli'den Gaziler Günü mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şehit ve gazilerimizin emanetlerini zedelemeden, hatıralarını lekeletmeden muhafaza etmek şu günkü sancılı ve sıkıntılı ortamda herkesin en temel sorumlulukları arasındadır." ifadesini kullandı.
Bahçeli, "Gaziler Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, gaziliğin, bedeli çok ağır olan bir mücadelenin hak edilmiş mükafatı, fedakarca, kahramanca, yürekli bir şekilde candan ve serden vazgeçmeye hazır oluşun kararlılık beyanı olduğunu vurguladı.
Gaziliğin aynı zamanda hesabiliğin değil, hasbiliğin sonucu ve onuru, şehadeti göze almış, varlığını hiçe saymış, vakarını haysiyetiyle sarmış ahlak burçlarının ve adam gibi adam olanların unvanı olduğuna işaret eden Bahçeli, "Tarih boyunca ihanet inancın karşısında tutunamamış, işgal ve istila hevesleri 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' şuuru karşısında asla duramamıştır. Bu şuur ki, hiçbir zalim, hiçbir hain, hiçbir bedhah üstesinden gelememiştir." değerlendirmesinde bulundu.
Türk milletinin hem gaziliğin hem de şehadetin yuvası olduğunu belirten Bahçeli, şöyle devam etti:
"Gazilerimizle, şehitlerimiz milli varlığın güvenceleri, milli istiklalin yenilmez güçleridir. Elbette gazilerimize çok şey borçluyuz. Kuşkusuz onlar hem faik hem de fazıldır. Gazilerimiz vefanın, sadakatin, vatan sevgisinin ve bağımsızlık sevdasının simgeleri, zirve isimleridir. Bunun için muhterem hatıraları ve verdikleri asil mücadeleleri bizim için hiçbir şeyle kıyaslanmaz değerdedir. Şehit ve gazilerimizin emanetlerini zedelemeden, hatıralarını lekeletmeden muhafaza etmek şu günkü sancılı ve sıkıntılı ortamda herkesin en temel sorumlulukları arasındadır. Gazisi mahzun ve mahcup olan bir millet geçmişinden kopmuş, istikbalinden vazgeçmiş demektir. Gazilerimizin layık oldukları hürmet ve ilgiden mahrum kalmaları, unutulmaya terk edilmeleri, dahası hak ve taleplerine duyarsızlık gösterilmesi ne vefayla ne de maşeri vicdanla izah edilecektir. Unutulmasın ki, şehit ve gazilerimizin mücadeleleri olmasaydı, onların iman dolu göğüsleri milli heyecanla çarpıp kanlı ve vahşi emellere dayanmasaydı felaketlerin büyüyen girdabı her değerimizi, her mirasımızı acıklı şekilde yutacak ve yok edecekti."
Mesajında, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlayan Bahçeli, halen tedavi altında olan gazilere şifa temennisinde bulundu.
Bahçeli, 19 Eylül 1921'de Gazilik unvanını alan Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm milli mücadele kahramanlarına, şehitlere ve ebediyete intikal eden gazilere Cenabı Allah'tan rahmet diledi.
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