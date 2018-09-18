Bahçeli'den Gaziler Günü mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şehit ve gazilerimizin emanetlerini zedelemeden, hatıralarını lekeletmeden muhafaza etmek şu günkü sancılı ve sıkıntılı ortamda herkesin en temel sorumlulukları arasındadır." ifadesini kullandı.

Bahçeli, "Gaziler Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, gaziliğin, bedeli çok ağır olan bir mücadelenin hak edilmiş mükafatı, fedakarca, kahramanca, yürekli bir şekilde candan ve serden vazgeçmeye hazır oluşun kararlılık beyanı olduğunu vurguladı.

Gaziliğin aynı zamanda hesabiliğin değil, hasbiliğin sonucu ve onuru, şehadeti göze almış, varlığını hiçe saymış, vakarını haysiyetiyle sarmış ahlak burçlarının ve adam gibi adam olanların unvanı olduğuna işaret eden Bahçeli, "Tarih boyunca ihanet inancın karşısında tutunamamış, işgal ve istila hevesleri 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' şuuru karşısında asla duramamıştır. Bu şuur ki, hiçbir zalim, hiçbir hain, hiçbir bedhah üstesinden gelememiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk milletinin hem gaziliğin hem de şehadetin yuvası olduğunu belirten Bahçeli, şöyle devam etti: