Bahçeli'den Kadir Gecesi mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Mazlumların ahının yerde kalmamasını, zulümle abat olacaklarını zannetme yanlışına düşen zalimlerin layık oldukları acıklı sonuçlarla eninde sonunda karşılaşmalarını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Bahçeli, Kadir Gecesi dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bin aydan daha hayırlı bir gecenin rahmet ve bereketiyle müşerref olunduğunu anımsattı.

Bu gecenin önemine işaret eden Bahçeli, "Bu müstesna ve mübarek gecenin nice manevi güzellik ve görkemiyle umutlanıyor, heyecanlanıyor, hevesleniyor, elbette aradığımız huzurun sesini duyuyoruz. Hamdolsun Kadir Gece'mizi idrak ediyoruz. Öyle bir aydayız ki adı ramazan. Öyle bir gündeyiz ki adı cuma. Öyle bir gecedeyiz ki adı Kadir. Üç kutlu anın, manevi hayatımızın üç muazzez döneminin tertemiz vicdanlarda yoğrularak affı, bağışlamayı ve nice mükafatı müjdelemesi Türk-İslam alemi için nimetlerin en büyüğüdür." vurgusu yaptı.

Bahçeli, Kadir Gecesi'nde açılan ellerin CenabıAllah katında geri çevrilmeyeceğine yürekten inandığını ifade ederek, şunları kaydetti: