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Bahçelievler'de aile katliamı! Cezaevinden izinli çıktı, annesini ve kız kardeşini öldürüp camide intihar etti

25.03.2024 18:52
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İstanbul Bahçelievler'de kan donduran bir aile katliamı yaşandı. Cezaevinden izinli çıkan Uğur Falay, annesini ve kız kardeşini silahla vurarak öldürdü. Uğur Falay cinayetlerin ardından Beyoğlu Nusretiye Camii'nde aynı silahla intihar etti. İstanbul Valiliği de yaşanan olayın ardından bir açıklama yaptı.

Bahçelievler'de aile katliamı! Cezaevinden izinli çıktı, annesini ve kız kardeşini öldürüp camide intihar etti

Bahçelievler'de 10 gün önce cezaevinden izinli olarak çıkan Uğur Falay, annesi Hüsna Falay (58) ve kız kardeşi İrem Falay'ı (21) silahla vurarak öldürdü.

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Olay yerinden ayrıldıktan sonra Beyoğlu'na giden Falay, Beyoğlu'nda bulunan Nusretiye Camii'nde intihar etti.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği Bahçelievler'de annesini ve kız kardeşini öldürdükten sonra Beyoğlu'nda bir cami içerisinde intihar eden Uğur Falay'la ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İntihar mahallinde ve evde bulunan boş kovanlarda yapılan ön incelemeler sonucunda, intihar olayıyla iki kadının öldürülmesi olayında aynı silahın kullanıldığı sonucuna varılmıştır" denildi.

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Yapılan açıklamada, "25 Mart günü saat 10:40 sıralarında ilimiz Beyoğlu ilçesi Nusretiye Camii içerisinde Uğur Falay (35), yankesicilik, uyuşturucu madde kullanımı, kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan toplam 20 adet suç kaydı bulunmaktadır, yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayla intihar etmiş ve olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Şahısla ilgili yapılan çalışma sonucunda şahsın, 15 Mart 2024 - 25 Mart 2024 tarihleri arasında cezaevinden izinli olarak çıktığı tespit edilmiştir. Şahsın ev adresine inceleme amacıyla gidildiğinde ise Uğur Falay'ın annesi Hüsna Falay(58) ve kız kardeşi İrem Falay (21) ikametleri içerisinde ölü olarak bulunmuştur. İntihar mahallinde ve evde bulunan boş kovanlarda yapılan ön incelemeler sonucunda, intihar olayıyla iki kadının öldürülmesi olayında aynı silahın kullanıldığı sonucuna varılmıştır. 7.65 çapında tabancanın kullanıldığı her iki olayın oluş şekli, kriminal incelemenin ardından netlik kazanacaktır" denildi. (DHA)
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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