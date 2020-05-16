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Bahçelievler'de berber kaçtı, polis yakaladı

İLGİNÇ HABERLER  | 16.05.2020 16:23 | Son Güncelleme

Bahçelievler'de, ruhsatsız ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye uymadan çalışan iki ayrı berber dükkanı, zabıta ekiplerince mühürlendi. Denetimde üzerinden herhangi bir pasaport ve kimlik çıkmayan işyeri çalışanı, daha sonra polisleri de karşısında görünce korkarak kaçmaya başladı. Kısa kovalamacanın ardından polisler ve zabıta tarafında yakalanan Pakistan uyruklu Alican Muhammed, hakkında yasal işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 50 gün kapalı kaldıktan sonra 11 Mayıs'ta yeniden hizmete açılan berber ve kuaförlerde denetimlerini sıklaştıran Bahçelievler Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, rutin denetimler esnasında ruhsatsız ve yayımlanan genelgeye uymadan çalıştığını tespit ettikleri iki erkek berberini mühürledi.

PAKİSTAN UYRUKLU İŞ YERİ ÇALIŞANI POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTI

Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren erkek berberine gelen zabıta ekipleri iş yerinde çalışan Alican Muhammed isimli Pakistan uyruklu iş yeri çalışanı ile karşılaştı. Kuaförde yapılan denetimde, iş yerinin hijyen açısından oldukça kötü durumda olduğu, çalışanların maske kullanmadığı, randevu sistemi ile çalışılmadığı ve fiziki mesafe kuralına uyulmadığı gerekçesiyle 392 TL idari para cezası kesildi. Üzerinden herhangi bir pasaport ve kimlik çıkmayan işyeri çalışanı, polisleri de karşısında görünce korkarak kaçmaya başladı. Kısa kovalamacanın ardından polisler ve zabıta tarafında yakalanan Alican Muhammed, hakkında yasal işlem başlatılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Diğer yandan, kendilerine sosyal medya üzerinden bir vatandaşın ilettiği ihbar üzerine Şirinevler'de faaliyet gösteren erkek berberine giden zabıta ekipleri burada da İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen genel kurallara riayet edilmediği ve ruhsatsız çalıştığı için 392 TL idari para cezası keserek iş yerini mühürledi.

Her iki berber salonu hakkında, il hıfzıssıhha kuruluna sunulmak üzere tutanak hazırlandı.

(DHA)

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