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  4. Bahçelievler'de çöken binanın bir gün önceki fotoğrafları ortaya çıktı

Bahçelievler'de çöken binanın bir gün önceki fotoğrafları ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2020 17:03 | Son Güncelleme

İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı binanın çökmeden bir gün önce çekilen kolon ve kirişlerinin fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda kolon ve kirişlerdeki büyük hasar dikkat çekiyor.

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Caddesi'nde bulunan 7 katlı bina geçtiğimiz cuma günü büyük bir gürültü ile çöktü. Çökme sonucu bir kişi yaralanırken çevredeki binalarda hasar oluştu.

KOLON VE KİRİŞLERDE DEMİRLER YAMULMUŞ

Bir ay önce boşalttığını belirtilen binanın çökmeden bir gün önce bodrum katında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Kolon ve kirişlerdeki büyük hasar dikkat çekiyor. Betonu dökülen kolon ve kirişlerde demirlerin de yamulduğu görülüyor. Fotoğrafların çekilmesinin bir gün sonra saatler 14.44'ü gösterdiğinde 7 katlı Hacı Temur Apartmanı büyük bir gürültüyle çöktü.

Belediyeden yapılan açıklamada ise binanın çökmeden bir gün sonra yıkılacağı kaydedildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler çöken bina

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