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  4. Bahçelievler'de facianın eşiğinden dönüldü! Kaldırıma çıkan sürücü direğe çarptı

Bahçelievler'de facianın eşiğinden dönüldü! Kaldırıma çıkan sürücü direğe çarptı

05.07.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bahçelievler’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırıma çıkarak direğe çarptı. Çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, sürücü hafif yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Bahçelievler Mahmutbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, araç sürücüsü, cadde üzerinde seyir halinde ilerken, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Kaldırımda bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

HERKES YARDIMA KOŞTU

Olası bir faciadan kıl payı dönülen kazada sürücü son anda manevra yaparak direğe çarparak durabildi. Çevredeki vatandalar sürücünün yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası araçta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Ekipler çarpmanın etkisiyle hasar gören direği kontrollü bir şekilde kaldırıma indirdi.

Korkunç bir ses duyduklarını belirten Ahmet Yiğit, “İçeride oturuyorduk dışarıdan epey bir ses geldi çatı uçmuş gibi hissettik bir baktık ki araba kaldırımdan geliyor, yayalara çok şükür bir şey olmadı maddi hasar oldu. Kıl payı faciadan dönüldü, Allah korudu. Sabahın erken bir saati caddenin de sakin olduğu bir saate denk geldi can kaybının önüne geçildi” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bahçelievler
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