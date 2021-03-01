HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bahçelievler'de kapalı olması gereken müzikhole polis baskını

Bahçelievler'de kapalı olması gereken müzikhole polis baskını

01.03.2021 08:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bahçelievler'de kapalı olması gereken müzikhole polis baskını

Bahçelievler'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen bir mekanda eğlence yapanlara polis baskın yaptı. Eğlence mekanında bulunan 14 kişiye toplam 48 bin lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde kapalı olması gereken bir iş yerinin açık olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, açık olan iş yerinin müzikhol olduğunu tespit etti.

Eğlence mekanını denetleyen ekipler, mekanda bulunan 14 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymamaktan İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 3 bin 469 lira olmak üzere toplamda 48 bin 566 lira para cezası kesti. Yapılan işlemler sonrası eğlence mekanının faaliyetlerine son verilirken, iş yeri sahibi Ü.Y. isimli kişiye tedbirler kapsamında iş yerinin açık olması nedeniyle yasal işlem yapıldı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz
Az daha canından oluyordu! Metrelerce havalanıp taklalar attıAz daha canından oluyordu! Metrelerce havalanıp taklalar attı
Halkbank müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel müdürlük numarasıHalkbank müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel müdürlük numarası
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Bahçelievler

En Çok Okunan Haberler

Akşener'den 'Uygur Türklerine soykırım' talebi

Akşener'den 'Uygur Türklerine soykırım' talebi

Yaşlı kadının feci ölümü! Elbiseleri alev alınca yanarak can verdi

Yaşlı kadının feci ölümü! Elbiseleri alev alınca yanarak can verdi

Ali Koç'tan flaş Caner Erkin açıklaması

Ali Koç'tan flaş Caner Erkin açıklaması

Hakan Taşıyan'ın son durumunu anlattı: Büyük mücadele veriliyor

Hakan Taşıyan'ın son durumunu anlattı: Büyük mücadele veriliyor

İddia sonrası köy karıştı! Büyük gerginlik

İddia sonrası köy karıştı! Büyük gerginlik

Türkiye ve Mısır, Yunan basını gündeminde

Türkiye ve Mısır, Yunan basını gündeminde

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Diğer Haberler

Yurt dışından gelenlerin PCR testi ibrazı zorunluluğu uygulaması devam edecek

Flaş gelişme: İkinci bir karara kadar devam edecek

Önce parayla aldılar, sonra dolandırdılar

Önce parayla aldılar, sonra dolandırdılar

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri'nden kısıtlama açıklaması

Maltepe'de grev sona erdi! Belediye ile işçiler anlaştı

Maltepe'de grev sona erdi! Belediye ile işçiler anlaştı

Talk bebek pudralarında asbest maddesine rastlandı

Büyük tehlike! Asbest maddesine rastlandı

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın canından oluyordu

Az daha canından oluyordu! Metrelerce havalanıp taklalar attı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.