HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bahçelievler'de korkunç olay! Demir korkuluk mızrak gibi boğazına saplandı: Yanağından görünüyordu

Bahçelievler'de korkunç olay! Demir korkuluk mızrak gibi boğazına saplandı: Yanağından görünüyordu

16.09.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler'de meydana gelen korkunç olayda 9 yaşındaki çocuğun boğazına demir korkuluk saplandı. İki gün yoğun bakımda tedavi edilen Daniç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay sırasında çocuğu yaklaşık yarım saat boyunca sabit tutan Yusuf Dağ, "Çocuk olduğu için psikolojim çok bozuldu. En ufak sarsıntı olduğu zaman çocuk bağırıyordu. Demir boğazına girmişti, yanağının içerisinden gözüküyordu. 'Ahmet nasılsın' diyordum ama tam konuşamıyordu demir diline geldiği için'' dedi.

Bahçelievler'de korkunç olay! Demir korkuluk mızrak gibi boğazına saplandı: Yanağından görünüyordu

Bahçelievler'de pazartesi günü saat 16.30'da meydana gelen olayda iddiaya göre, evlerinin karşısında arkadaşlarıyla oyun oynarken sitenin etrafındaki korkuluklardan atlamaya çalışan Ahmet Daniç, bir anda dengesini kaybetti. Düşen Daniç'in boğazına demir çubuk saplandı. Çevredekiler çocuğu sabit tutarak ekiplerin gelmesini bekledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri damar yolu açarak oksijen tüpü bağladı. İtfaiye ekipleri ise demir çubuğu kesip Daniç'i kurtardı. Daniç, boğazında demir parçasıyla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan yapılan ilk müdahalenin ardından Daniç, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Gerçekleştirilen ameliyatla çocuğun boğazındaki demir parçası çıkartıldı. İki gün yoğun bakımda tedavi edilen Daniç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çocuğun demir saplandıktan sonra kurtarılmaya çalışıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Screenshot_10

"ALTTAN ÇOCUĞU TUTTUM, SARSINTI OLUNCA BAĞIRIYORDU"

Olay sırasında çocuğu yaklaşık yarım saat boyunca sabit tutmaya çalışan Yusuf Dağ, "Çocuk olduğu için psikolojim çok bozuldu. En ufak sarsıntı olduğu zaman çocuk bağırıyordu. Demir boğazına girmişti, yanağının içerisinden gözüküyordu. Çocuk kendindeydi, bilinci yerindeydi. Konuştuk, uyutmadık. Alttan çocuğu ben tutuyordum. En ufak sarsıntı olunca çocuk bağırıyordu. İtfaiye ve sağlık ekibi geldi. Damar yolu açıldı, oksijen verildi. 'Ahmet nasılsın' diyordum ama tam konuşamıyordu demir diline geldiği için. Çok acı çekti, canının yandığı belliydi" dedi.

Screenshot_13

"YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI, ÖLÜMDEN DÖNDÜ"

Baba Lokman Daniç, oğlunun son durumu hakkında bilgi vererek, "Şu an çok şükür çok iyi, hocalarımız ameliyat ettiler. Çocuğumuz ölümden döndü. O demirle birlikte hastaneye getirildi. Akşam ameliyata aldılar, demiri ameliyatta çıkardılar. Rabbim yardımcımız oldu, ölümün eşiğinden döndü. Pazartesi akşamından beri yoğun bakımdaydı, yaklaşık yarım saat önce de yoğun bakımdan çıktı. Pazartesi saat 16.30 sıralarında olay oluyor, hastaneye gelip müdahale edilmesi 20.00'ı buldu. Önce Bağcılar Devlet Hastanesi'ne götürüldü orada müdahale edebilecek doktor olmayınca buraya sevk edildi" dedi.

Screenshot_15

"ÖLÜM TUZAĞI"

Baba Daniç sitelerdeki korkulukların çocuklar için tehlikeli olduğunu da vurgulayarak "Civardaki bütün binalarda bu şekilde korkuluklar var. Resmen mızrak gibi, çocuklar için ölüm tuzağı. Başka çocukların başına gelmesin, başka ailelerin canı yanmasın" diye konuştu.

Screenshot_16

"AHMET'E 'DEMİRLERE TUTUN' DEDİM"

Komşuları Pervin Kalmuk ise çocuğu o şekilde görünce çığlık attığını anlatarak, "Çocuklar burada oynuyordu, annesi olaydan 5 dakika önce bizdeydi. Bizden çıktıktan sonra çocuklar karşı tarafa geçiyorlar diğer tarafa atlamak üzereyken demire düşmüş. Çok kötüydü, gerçekten anlatılamaz. Ben bağırdım, 'Ahmet demirlere tutun' dedim. Polis, ambulans, itfaiye 5 dakika içerisinde geldi. Demir parçasını kesip hastaneye öyle gittiler" şeklinde konuştu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'den seccade örtüsü, İngiltere'den Eros başı! Hepsi vatana döndüABD'den seccade örtüsü, İngiltere'den Eros başı! Hepsi vatana döndü
Yunanistan'ın sebep olduğu göçmen faciasında eşi ve iki çocuğunu kaybeden babadan kahreden sözler! 'Bana tutundular ama dayanamadılar'Yunanistan'ın sebep olduğu göçmen faciasında eşi ve iki çocuğunu kaybeden babadan kahreden sözler! 'Bana tutundular ama dayanamadılar'
Flaş iddia! Akşener'in cumhurbaşkanı adayını açıkladıFlaş iddia! Akşener'in cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ucuz konuttan sonra herkesin gözü kulağı otomobilde!

Ucuz konuttan sonra herkesin gözü kulağı otomobilde!

Rıdvan Dilmen canlı yayında çok sinirlendi! Programı erken bitirmek zorunda kaldılar...

Rıdvan Dilmen canlı yayında çok sinirlendi! Programı erken bitirmek zorunda kaldılar...

Düzce'de ilginç olay! Bir lisede okul müdürü kendisine özel tuvalet yaptırdı

Düzce'de ilginç olay! Bir lisede okul müdürü kendisine özel tuvalet yaptırdı

Görüntüler cepheden geldi! Azerbaycan askerleri Ermeni askerin yarasını böyle sardı! 'Korkma yaşayacaksın'

Görüntüler cepheden geldi! Azerbaycan askerleri Ermeni askerin yarasını böyle sardı! 'Korkma yaşayacaksın'

Sosyal konut çıkışı gündem olmuştu! Canlı yayında açıkladı: İlk kez söylüyorum...

Sosyal konut çıkışı gündem olmuştu! Canlı yayında açıkladı: İlk kez söylüyorum...

Türkiye'den flaş hamle! Hepsi Bakanlığa çağrılacak

Türkiye'den flaş hamle! Hepsi Bakanlığa çağrılacak

İlginizi Çekebilir

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.