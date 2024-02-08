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  4. Bahçelievler'de korkunç tesadüf! 1 hafta arayla aynı arazide 2. ceset bulundu

Bahçelievler'de korkunç tesadüf! 1 hafta arayla aynı arazide 2. ceset bulundu

08.02.2024 20:16 | Son Güncelleme:
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Bahçelievler'de korkunç bir olay yaşandı. 1 hafta önce vatandaşlar tarafından erkek cesedi bulunan boş arazide bugün bir ceset daha bulundu. Şahsın cansız bedeni ekiplerin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bahçelievler'de korkunç tesadüf! 1 hafta arayla aynı arazide 2. ceset bulundu

Bahçelievler'de Yenibosna Merkez Mahallesi'nde boş bir arazide ceset bulundu. İddiaya göre, işten eve gitmek üzere boş araziden geçen vatandaşlar yerde hareketsiz yatan birini fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kimliği henüz öğrenilemeyen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Olay yeri inceleme ekipleri cesedin bulunduğu arazide çalışmalarda bulundu. Ceset, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

AYNI YERDE BİR HAFTA ARAYLA İKİNCİ CESET!

Öte yandan 1 Şubat Perşembe günü de aynı arazide kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulunmuştu.

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(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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