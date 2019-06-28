HABER

Bahçelievler’de 500 bin liralık altın hırsızlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 11:39 | Son Güncelleme

Bahçelievler’de içerisinde 500 bin liralık altın bulunan çanta aracın bagajından çalındı.

Bahçelievler’de içerisinde 500 bin liralık altın bulunan çanta aracın bagajından çalındı. Yaşanan bu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, Yenibosna Yıldırım Beyazıt Caddesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, kuyumculuk işi ile uğraşan M.A. ve C.T., aldıkları 500 bin lira değerindeki 14 adet altın kolye, bileklik ve yüzüğün içinde olduğu çantayı bagaja koyup araçlarına bindi. Bu sırada bagaj kapağı açıldı ve 1 kişi çantayı alıp kaçtı. M.A. ve C.T. hemen hırsızın peşinden koşsa da şahıs kendisini bekleyen cipe binip gözden kayboldu. Yaşanan bu anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay anında orada bulunan Mazhar Gencer “Biz burada müşteriyle ilgileniyorduk. Buradan ses gelince baktık adamlar çantayı alıp kaçtılar. Yaşanan bu olay 10 saniye sürdü. Yakalamak için uğraştılar hatta şoförün yanında bulunan kişi elini çantaya attı ama koluna vurunca acıdan dolayı bırakmak zorunda kaldı” diye konuştu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde M.A ve C.T bir araçla olayın yaşandığı kuyumcunun önüne geliyor. Araçtan inen ikili ellerinde bulunan altın dolu çantayla kuyumcuya giriyor. Bu sırada onları takip eden soyguncular da M.A ve C.T’nin araçlarının hemen yanına araçla gelip beklemeye başlıyor. Bir süre kuyumcu da kalan M.A ve C.T daha sonra kuyumcudan çıkarak araçlarına geliyor ve altın dolu çantayı aracın bagajına koyuyorlar. Bu sırada hazırda bekleyen soyguncular hemen harekete geçerek aracın yanına yanaşıyor. Soygunculardan biri araçtan iniyor ve bagajı açarak çantayı alıp tekrar geldiği araca biniyor. Çantanın çalındığını fark eden M.A ve C.T hemen soyguncuları yakalamak için harekete geçiyor ancak soyguncular kaçmayı başarıyor. Bir süre aracın peşinden koşan M.A ve C.T soyguncuları yakalayamadı. Polisin olayla ilgili çalışma başlattı.

Gören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cennetiGören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cenneti
Yavru ebabil kuşuna doktor ve hemşireler sahip çıktıYavru ebabil kuşuna doktor ve hemşireler sahip çıktı
Erzurum’da sağanak sele dönüştüErzurum’da sağanak sele dönüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Olay yaratan TRT'deki röportaj hakkında flaş gelişme

Olay yaratan TRT'deki röportaj hakkında flaş gelişme

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Askerlik teklifi yasalaştı

Askerlik teklifi yasalaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karaman Cezaevi'ndeki isyan alarmı, tatbikat çıktı

Cezaevinde isyan alarmı! Çok sayıda polis sevk edildi

HDP'de kurulan "sözde mahkemenin" detayları ortaya çıktı

HDP'de kurulan "sözde mahkemenin" detayları ortaya çıktı

Son dakika: Anayasa Mahkemesi Deniz Yücel hakkında kararını verdi!

AYM'den Deniz Yücel kararı!

Hacı Bektaş Veli’nin Kapadokya’da kullandığı mescit 800 yıl sonra gün yüzüne çıktı! İlk günkü gibi

800 yıl sonra gün yüzüne çıktı! İlk günkü gibi

İstanbul'da taksicilere yönelik operasyon başlatıldı!

İstanbul'da taksicilere operasyon!

OHAL Komisyonu 77 bin 900 başvuruyu karara bağladı

OHAL Komisyonu açıkladı! 28 Haziran itibarıyla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.