Bahçelievler’de uyuşturucu operasyonu

Bahçelievler’de uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon düzenleyen polis ekipleri, 11 parçalık 9,12 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Eylül’de Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi’nde bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı ve araç ile uyuşturucu madde getirildiğine ilişkin bilgi gelmesi üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 620 lira ve 100 dolar ile 11 parça daralı ağırlığı 9,12 gram olan uyuşturucu madde ele geçirdi. Adrese uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen araçta yapılan aramada ise 860 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan, operasyonda yakalanan 8 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılırken, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti’ suçundan adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 2’si tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

