BAHÇELİEVLER'DEKİ CİNAYET DAVASINDA İKİ KARDEŞ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA)

Bahçelievler'de 25 yaşındaki Soner Alkış'ın, sevgilisi Mine Gül'ün ağabeyinin evinde öldürülmesine ilişkin açılan davada iki kardeşin yargılanmalarına başlandı. Tutuklu sanık Tufan Gül., Soner Alkış'ı kendisinin öldürdüğünü söyledi. Diğer tutuklu sanık Mine Gül de "Bu olay en çok beni üzdü. Onu seviyordum birbirimizi seviyorduk hala olayın şokunu atlatmış değilim" dedi.

Duruşmada dinlenen Soner Alkış'ın ablası Semra Koçkar ise " Mine, 'seni Vatan Şaşmaz gibi öldüreceğim' diyordu. Biz sevgili oldukları için 'birbirlerine kıyamazlar' diye düşünüyorduk" diye konuştu.

BU OLAY EN ÇOK BENİ ÜZDÜ BİRBİRİMİZİ SEVİYORDUK"

Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Tufan Gül ve Mine Gül hazır bulundu. Sanık Mine Gül., 3 yıldır duygusal ilişki yaşadığı Soner Alkış'ın olay günü kendisini telefonla aradığını belirterek, "Sosyal medya kullanmıyorum öğrenmiş, bana biraz kızdı. Tartışmamız oldu telefonu yüzüne kapattım. Eve geldi. Ardından ağabeyimin evine gittik" dedi. Kuran'a el basmasına rağmen Soner Alkış'ın, sözlerine inanmadığını anlatan Mine Gül., tartışma sonrası aralarında boğuşma yaşandığını o sırada ağabeyinin geldiğini belirterek, "Soner, ağabeyimin üzerine yürüdü. Ağabeyim de silah çıkardı. Soner, 'Sıksana lan sık! Erkek misin?' demeye başladı. Daha sonra silahın patlama sesini duydum. Ateş edilince kendimden geçmişim. Öldüğünü karakolda öğrendim.Onu seviyordum birbirimizi seviyorduk hala olayın şokunu atlatmış değilim" diye konuştu