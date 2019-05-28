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Bahçeli’nin ’beka’ vurgusu seçmende karşılık buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 13:15 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.

Bahçeli’nin ’beka’ vurgusu seçmende karşılık buldu

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, beka vurgusunun seçmende karşılık bulduğunu ve önümüzdeki dönemde, "toplumsal beka”nın Türk siyasetinde ana ekseni kuracağını ifade etti.
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, beka olgusunun Türk seçmeninde belirleyiciliğini konu alan bilimsel kitap çalışmasında, önümüzdeki 20 yıllık politikada, beka kavramının toplumsal ve siyasal yaşama damga vuracağını ve Devlet Bahçeli’nin beka savunucu liderlik yaptığını belirtti. Prof. Dr. Gültekin, “Devlet Bahçeli’nin beka vurgusu özellikle 31 Mart 2019 Mahalli idareler seçiminde belirleyici bir eksen kurmuştur. Büyük oranda da seçimde karşılığını almıştır. Seçim sonuçlarının belli açılardan yorumlanması ile, beka kavramının, Türk seçmeninden karşılık bulmadığını iddia etmek, hem yanılgıdır hem de seçmene haksızlıktır.” diyerek, gelecek 20-30 yıllık siyaseti, toplumsal beka hareketlerinin belirleyeceğini kaydetti.
Ülkenin milli güvenliğini ve bekasını ilgilendiren konularda, toplumun bir tepki geliştirmesi, toplumsal duruşu manifestoya çevirmesi ile Türk siyasetinin yeni bir döneme gireceğini kaydeden Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, “Devlet Bahçeli’nin öncülüğünü ve teminatını üstlendiği beka liderliği, Türk siyasetini belirleyen en temel liderlik özelliği olacaktır. 20 sene sonra, beka liderliğinin, Devlet Bahçeli liderliği ile özdeşleşen ve Türkiye’nin yönetim politikasını oluşturacak temel bir değer olma ihtimali hayli yüksektir”dedi.
İstanbul seçimlerindeki istatistikleri, maksatlı olarak, “beka” vurgusunun karşılık bulmadığı şeklinde yorumlamanın, Türkiye’nin toplumsal ihtiyaçlarını, şartlarını ve siyasi gerçekliği göz ardı etmek olduğu değerlendirmesinde bulunan Gültekin,” Türkiye’nin milli güvenliğini ilgilendiren bekası, her vatandaşın aslında en büyük önceliğidir. Ekonomi ve enerji ile ilgili konular da dahil olmak üzere, ülke için tehdit oluşturan her bir konunun, milli güvenlikle ilgili beka açışınsan değerlendirilmesi gerekir” şeklinde konuştu.

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