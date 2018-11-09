Bahçeşehir Koleji öğrencileriyle buluşan Ahmet Ümit'ten yeni çocuk kitabı müjdesi

Okulların, eğitimin çok önemli bir parçası olduğunu ancak eğitimin insanın doğumundan itibaren başladığını dile getiren Ümit, "Bu süreçte en önemli şeylerden biri de sanattır. Sanat olmazsa empati kuramayız, hayatı ve dünyayı öğrenemeyiz. Bu nedenle çocuklar dünyayı öğrenmek istiyorlarsa mutlaka sanatla ve elbette sanatın anası olan edebiyatla iç içe olmalılar. Mesela ben çocukluğumda, dünyayı kitaplardan öğrenirdim. Sadece dünyayı değil insanları da romanlardan, öykülerden öğrendim. Daha sonra insanlarla ilişkilerimde ise romanlarda yaşananlar bana örnek oldu. Bu nedenle genç arkadaşlarımıza sanatın bir eğlence değil zorunluluk olduğunu anlatacağım" diye konuştu.

Çocukların iyi beslenmesi için tüketmesi gereken besinlerden birinin de kitap olduğunu ifade eden Ümit, "Benim tavsiyem öncelikle Türk yazarlardan başlamaları. Çünkü bu şekilde dilimizi daha kolay öğrenirler. Dil kültürümüzün anası, onu iyi bir şekilde öğrenemezsek hiçbir şey öğrenemeyiz" dedi.

"EVDE EBEVEYNİ OKUYAN ÇOCUĞUN KENDİSİ DE OKUR"

Türkiye’de son dönemde öğretmenlerin ve duyarlı okurların çabalarıyla okumaya duyulan ilginin artmaya başladığını söyleyen Ümit, "Benim 2 tane masal kitabım var. Mesela bunlar her yıl 100 bin adet civarında yeniden basılıyor. Bu çok önemli ancak 80 milyonluk bir ülke için yeterli değil. O nedenle okumak evde başlar. Anne-baba evde her gün televizyon izliyorsa, elindeki telefonu bırakmıyorsa o çocuk okumaz. Ama anne-baba okuyorsa çocuk da onlardan gördüğünü yapar. Bunun dışında okullarda öğretmenlerimizin çabası çok önemli. Sadece ders kitapları değil masallar, hikayeler, romanların da okutulması lazım. Bunları okumaya başlayan çocuk okumayı da sever. Çocuklara okuyabilecekleri kitaplar önermek de çok önemli. Çok kıymetli yazarlar var ama çocuğun anlayamayacağı seviyede bir kitabı önerirseniz çocuğu okumaktan soğutursunuz. O nedenle çocukların anlayabileceği kitapları tercih etmelerine yardımcı olmak ve öncelikle bir okuma kültürü oluşturmak gerekiyor. Bu süreçten sonra zaten çocuklar okumaya devam ederler" ifadelerinde bulundu.