Bahçesindeki otları yakarken yangın çıkardı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir kişinin bahçesindeki otlar için yaktığı ateşten yayılan alevler, 2 bin dönümde bulunan bahçelere ve meyve ağaçlarına zarar verdi.
Kaman ilçesine bağlı Başköy'de yaşayan Muharrem E, bahçesinde bulunan kuru otları yakmak isterken rüzgarın da etkisiyle alevler bahçe bitişiğindeki araziye sıçradı.
Başköy'e sınır Kurancılı ve Ömerhacılı köylerinin arazilerine kadar 2 bin dönümde etkili olan yangında meyve bahçeleri, ceviz ve badem ağaçları zarar gördü.
Kaman ve Akpınar ilçe belediyesi ile Kırşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Jandarma ekipleri Muammer E'yi gözaltına aldı.
Yeni görüntüler! FETÖ elebaşı Gülen'e şarkısını böyle dinletmiş
ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!
Bedelli askerlikte başvuru sayısı 450 bine yaklaştı
Erdoğan: Siz bizim kardeşimizsiniz, uyarıyoruz aman dikkat
Telefon satın almadan önce mutlaka bu listeyi gözden geçirin! İşte en çok arızalanan telefonlar
Eşinin bileziklerini pense ile keserek TOKİ'den aldığı evin taksidini ödemeye çalışan kocaya 5 yıl hapis!
ABD Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) yardımı kesti, Türkiye devreye girdi
Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı
İYİ Parti karıştı! Resti çektiler: İstifa etmiyoruz
Vücudunu gören şaşkına dönüyor
Okullarda takdir, teşekkür ve üstün başarı belgesi almak için yeni şartlar! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
Bim’in Apple aksesuarları sahte çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum