HABER

Bahçesindeki otları yakarken yangın çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 15:03 | Son Güncelleme

Kırşehir'de bahçesindeki kuru otları yakan bir kişi, alevlerin çevreye yayılmasıyla 2 bin dönümdeki bahçe ve meyve ağaçlarına zarar verdi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir kişinin bahçesindeki otlar için yaktığı ateşten yayılan alevler, 2 bin dönümde bulunan bahçelere ve meyve ağaçlarına zarar verdi.

Kaman ilçesine bağlı Başköy'de yaşayan Muharrem E, bahçesinde bulunan kuru otları yakmak isterken rüzgarın da etkisiyle alevler bahçe bitişiğindeki araziye sıçradı.

Başköy'e sınır Kurancılı ve Ömerhacılı köylerinin arazilerine kadar 2 bin dönümde etkili olan yangında meyve bahçeleri, ceviz ve badem ağaçları zarar gördü.

Kaman ve Akpınar ilçe belediyesi ile Kırşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Jandarma ekipleri Muammer E'yi gözaltına aldı.

PARTNERRezil eden fotoğraf! Arkalarında olandan habersiz...Rezil eden fotoğraf! Arkalarında olandan habersiz...
Sayısal Loto sonuçları 1 Eylül: Ayın ilk çekilişinde büyük kazanan yok! Sayısal Loto sonuçları 1 Eylül: Ayın ilk çekilişinde büyük kazanan yok!
Atatürk'ün Gelibolu'ya gelişinin 90'ıncı yılı kutlandıAtatürk'ün Gelibolu'ya gelişinin 90'ıncı yılı kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 bin dönüm arazi de yangın kaman yangın

En Çok Okunan Haberler

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal çağrısı

Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal çağrısı

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osmanlı’da düğün ve sünnet düğünlerinde yenen safranlı tatlı! (Hadi İpucu 2 Eylül)

Osmanlı’da düğün ve sünnet düğünlerinde yenen safranlı tatlı! (Hadi İpucu 2 Eylül)

Sayısal Loto sonuçları 1 Eylül: Ayın ilk çekilişinde büyük kazanan yok!

Sayısal Loto sonuçları 1 Eylül: Ayın ilk çekilişinde büyük kazanan yok!

Konya'da 2 yavru köpeğin ayaklarını kestiler

Konya'da 2 yavru köpeğin ayaklarını kestiler

Şarbon nedir, nasıl bir hastalıktır ve nasıl korunulur? Antraks yani Şarbon belirtileri nelerdir?

Şarbon nedir, nasıl bir hastalıktır ve nasıl korunulur? Antraks yani Şarbon belirtileri nelerdir?

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Erdoğan'dan yeni adli yıl mesajı

Erdoğan'dan yeni adli yıl mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.