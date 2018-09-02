Bahçesindeki otları yakarken yangın çıkardı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir kişinin bahçesindeki otlar için yaktığı ateşten yayılan alevler, 2 bin dönümde bulunan bahçelere ve meyve ağaçlarına zarar verdi.

Kaman ilçesine bağlı Başköy'de yaşayan Muharrem E, bahçesinde bulunan kuru otları yakmak isterken rüzgarın da etkisiyle alevler bahçe bitişiğindeki araziye sıçradı.

Başköy'e sınır Kurancılı ve Ömerhacılı köylerinin arazilerine kadar 2 bin dönümde etkili olan yangında meyve bahçeleri, ceviz ve badem ağaçları zarar gördü.

Kaman ve Akpınar ilçe belediyesi ile Kırşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Jandarma ekipleri Muammer E'yi gözaltına aldı.

