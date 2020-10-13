Bahçesindeki otomobilinde öldü, 10 gün sonra bulundu

Tepebaşı ilçesine bağlı Muttalip Mahallesi’nde 2 katlı müstakil evde yalnız yaşayan Ali Karataş’ı bahçesinde park halinde olan kapısı açık otomobilinde hareketsiz halde bulan bir komşusu, polisi aradı. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Karataş’ın en az 10 gün önce hayatını kaybettiğini tespit etti. Kimsesi olmadığı öğrenilen Ali Karataş’ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yetiştirdiği sebze ile meyveleri satarak geçimini sağladığı öğrenilen Karataş'ın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

(DHA)

