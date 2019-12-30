Bahreyn, ABD'nin Ketaib Hizbullah'a yönelik saldırısına destek verdi

İSTANBUL (AA) - Bahreyn, ABD'nin Irak ve Suriye'de İran'a yakınlığıyla bilinen Şii milis gücü Ketaib Hizbullah örgütü üslerine yönelik hava saldırılarını desteklediğini açıkladı.
Bahreyn Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Ketaib Hizbullah'a yönelik Irak ve Suriye'de gerçekleştirilen hava saldırılarının desteklendiği kaydedildi.
Açıklamada hava saldırsının örgütün terörist faaliyetlerine bir yanıt olduğu belirtildi.
ABD Savunma Bakanlığı, dün Irak ve Suriye'de Ketaib Hizbullah örgütüne ait 5 hedefi vurduğunu duyurmuştu.
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