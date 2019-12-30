HABER
  4. Bahreyn, ABD'nin Ketaib Hizbullah'a yönelik saldırısına destek verdi

Bahreyn, ABD'nin Ketaib Hizbullah'a yönelik saldırısına destek verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 02:32 | Son Güncelleme

Bahreyn, ABD'nin Ketaib Hizbullah'a yönelik saldırısına destek verdi

İSTANBUL (AA) - Bahreyn, ABD'nin Irak ve Suriye'de İran'a yakınlığıyla bilinen Şii milis gücü Ketaib Hizbullah örgütü üslerine yönelik hava saldırılarını desteklediğini açıkladı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Ketaib Hizbullah'a yönelik Irak ve Suriye'de gerçekleştirilen hava saldırılarının desteklendiği kaydedildi.

Açıklamada hava saldırsının örgütün terörist faaliyetlerine bir yanıt olduğu belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı, dün Irak ve Suriye'de Ketaib Hizbullah örgütüne ait 5 hedefi vurduğunu duyurmuştu.

Skandal olay! Şişe çevirmece oynadığı çocuklara iğrenç sözlerSkandal olay! Şişe çevirmece oynadığı çocuklara iğrenç sözler
Balıkesir’de otomobilin çarptığı aydınlatma direği yıkıldı, faciadan dönüldüBalıkesir’de otomobilin çarptığı aydınlatma direği yıkıldı, faciadan dönüldü
Ankara'da Rusya'ya özgü yılbaşı kutlamasıAnkara'da Rusya'ya özgü yılbaşı kutlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bahreyn ırak Ketaib Hizbullah

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Trabzonspor'da flaş ayrılık!

Trabzonspor'da flaş ayrılık!

ABD, Irak ve Suriye'de Hizbullah tugaylarını vurdu

ABD, Irak ve Suriye'de Hizbullah tugaylarını vurdu

İlçe Sağlık Müdürü evine giren hırsız tarafından öldürüldü

İlçe Sağlık Müdürü evine giren hırsız tarafından öldürüldü

HDP'den yerli otomobil açıklaması

HDP'den yerli otomobil açıklaması

Camilerden 'sağanak' uyarısı yapıldı

Camilerden 'sağanak' uyarısı yapıldı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da depoda çıkan yangından onlarca araç kül oldu

Onlarca araç küle döndü! Güçlükle kontrol altına alındı!

Fatih’te metruk bina alev alev yandı!

Fatih’te metruk bina alev alev yandı!

Osmaniye'de dehşete düşüren olay! Babası camideyken öz annesini battaniyeyle boğdu!

Babası camideyken öz annesini battaniyeyle boğdu!

Olumsuz hava koşulları deniz trafiğini vurdu! İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

Olumsuz hava koşulları deniz trafiğini vurdu!

Karaman'da eğitime kar engeli! 3 ilçede okullar tatil edildi!

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi!

Saatlerce her yerde aranıyorlardı! İki çocuk bakın nerede çıktı!

Saatlerce her yerde aranıyorlardı! İki çocuk bakın nerede çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.