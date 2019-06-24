HABER

"Bahreyn çalıştayı katılımcılarının Filistin adına konuşma yetkisi yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 23:07 | Son Güncelleme

Hamas yetkililerinden Muşir el-Mısri: "Yüzyılın Anlaşması'nı ve Manama çalıştayını reddettiğimizi duyuruyoruz" "Bu komployu alt edebilmek için çalışma sözü veriyoruz. Kudüs ve Filistin’in Arap kimliğini ve mültecilerin tehcir edildikleri topraklarına dönme haklarını vurguluyoruz" "Bahreyn çalıştayı katılımcılarının Filistin adına konuşma yetkisi yok"

Hamas yetkililerinden Muşir el-Mısri, Bahreyn'in başkenti Manama'da "Refah için Barış" temasıyla düzenlenecek ekonomi çalıştayı katılımcılarının, Filistin adına konuşma hakkı ve yetkisine sahip olmadıklarını söyledi.

Gazze'de düzenlediği basın toplantısında Mısri, "Yüzyılın Anlaşması'nı ve Manama çalıştayını reddettiğimizi duyuruyoruz. Bu komployu alt edebilmek için çalışma sözü veriyoruz. Kudüs ve Filistin’in Arap kimliğini ve mültecilerin tehcir edildikleri topraklarına dönme haklarını vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Mısri, bu çalıştay üzerinden Filistin halkının davasının, "siyasi meseleden, insani meseleye dönüştürülmeye" çalışıldığını vurguladı.

Manama çalıştayının büyük bir tehlike teşkil ettiğine işaret eden Mısri, çalıştayın İslam aleminin ilkeleri ve kararlarından koparak, şüpheli ve tehlikeli projelere ve ittifaklara zemin hazırladığını belirtti.

Mısri, "Bahreyn çalıştayı katılımcılarının Filistin adına konuşma yetkisi yok." diye konuştu.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Manama'da düzenlenecek "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah İçin Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için Barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Eşini 88 yerinden bıçaklayarak canice öldürmüştü! Savunması herkesi şaşırttıEşini 88 yerinden bıçaklayarak canice öldürmüştü! Savunması herkesi şaşırttı
İğrenç olay! Farklı günlerde 5 erkek tarafından...İğrenç olay! Farklı günlerde 5 erkek tarafından...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bahreyn Gazze

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Kahreden haber geldi! 3 ölü, 1 yaralı

DEAŞ'ın sözde emiri Kayseri'de yakalandı

DEAŞ'ın sözde emiri Kayseri'de yakalandı

Suriyeli öğrenci LGS'den tam puan aldı

Suriyeli öğrenci LGS'den tam puan aldı

Eşini 88 yerinden bıçaklayarak canice öldürmüştü! Savunması herkesi şaşırttı

Eşini 88 yerinden bıçaklayarak canice öldürmüştü! Savunması herkesi şaşırttı

Kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına 4 tutuklama

İğrenç olay! Farklı günlerde 5 erkek tarafından...

24 Haziran 2019 On Numara çekiliş sonuçları

On Numara çekildi! İşte kazandıran numaralar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.