HABER

Bahreyn: “İsrail’in Lübnan, Irak ve Suriye’ye yönelik hava saldırıları nefsi müdafaa”

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 11:57 | Son Güncelleme

Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Khalid bin Ahmed bin Mohammed Al Khalifa, İsrail’in Lübnan, Irak ve Suriye’ye yönelik hava saldırılarını ’nefsi müdafaa’ olarak nitelendirdi.Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Khalid bin Ahmed bin Mohammed Al Khalifa, İsrail’in Lübnan’daki Hizbullah, Irak’taki Haşdi Şabi güçlerine ve Suriye topraklarına yönelik hava saldırılarını nefsi müdafaa olduğunu söyledi.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Khalid bin Ahmed bin Mohammed Al Khalifa, İsrail’in Lübnan, Irak ve Suriye’ye yönelik hava saldırılarını ’nefsi müdafaa’ olarak nitelendirdi.
Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Khalid bin Ahmed bin Mohammed Al Khalifa, İsrail’in Lübnan’daki Hizbullah, Irak’taki Haşdi Şabi güçlerine ve Suriye topraklarına yönelik hava saldırılarını nefsi müdafaa olduğunu söyledi. Al Khalifa sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "İran’da Devrim Muhafızları, Lübnan’daki Hizbullah, Irak’taki Haşdi Şabi güçleri ve Yemen’deki Husiler ile bize karşı savaş ilan etti. Onları vuranları ve mühimmatlarını imha edenleri kınayamayız. Bu nefsi müdafaadır" ifadelerini kullandı.
Al Khalifa, Haziran ayında yaptığı bir açıklamada, ülkesinin İran konusundaki tutumunun İsrail’e yakın olduğunu, İran’ın bölgenin güvenlik ve istikrarına yönelik bir tehdit oluşturduğunu söylemişti.

PARTNER O bir kamuflaj ustası O bir kamuflaj ustası
'O konuda arkadaşlarımı her gün silkeliyorum''O konuda arkadaşlarımı her gün silkeliyorum'
TOKİ Ankara’da bugüne kadar 94 bin 994 konut inşa ettiTOKİ Ankara’da bugüne kadar 94 bin 994 konut inşa etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

Lüks sitede 176 bin liralık şok

Lüks sitede 176 bin liralık şok

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

AFAD duyurdu! 07.31'de deprem oldu

AFAD duyurdu! 07.31'de deprem oldu

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu: O konuda arkadaşlarımı her gün silkeliyorum

'O konuda arkadaşlarımı her gün silkeliyorum'

Sakarya'da kenevir ekili araziye tuzak kurmuşlar

Böylesi ilk kez görüldü! Ekiplerin dikkati ortaya çıkardı

Sağlık Bakanı Koca'dan yüz nakli olmayı bekleyen Leyla ile ilgili açıklama

Türkiye'nin seferber olduğu Leyla için flaş açıklama

Zonguldak'ta 3 çocuk annesi kadına baltalı saldırı!

Baltalı saldırıya maruz kaldı: Sonum Emine Bulut gibi olacak

Kadın sürücü ve otizmli oğlunu trafikte sıkıştırmışlardı! Yakalandılar

Kadın sürücüye dehşeti yaşatmışlardı! Yakalandılar

Öğretmen marketçiyi pompalı tüfekle vurdu

Öğretmen marketçiyi pompalı tüfekle vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.