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Bahreyn'den İran destekli güçlere yönelik saldırılara "nefsi müdafaa" yorumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 00:55 | Son Güncelleme

Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife: - "İran; Devrim Muhafızları, Lübnan'daki Hizbullah, Irak'taki Haşdi Şabi güçleri ve Yemen'deki Husiler ile bize karşı savaş ilan etti. Onları vuranları ve mühimmatlarını imha edenleri kınayamayız. Bu nefsi müdafaadır"

MANAMA (AA) - Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, İran'a ve desteklediği güçlere yönelik saldırıları "nefsi müdafaa" olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, İsrail ordusunun, cumartesi akşamı Suriye'de İran'a ait bazı hedeflere hava saldırısı düzenlenmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İran; Devrim Muhafızları, Lübnan'daki Hizbullah, Irak'taki Haşdi Şabi güçleri ve Yemen'deki Husiler ile bize karşı savaş ilan etti. Onları vuranları ve mühimmatlarını imha edenleri kınayamayız. Bu nefsi müdafaadır."

Bin Ahmed, Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51'inci maddesine göre, ülkelerin herhangi bir tehdit ya da saldırıya karşı bireysel ya da ortak meşru savunma hakkının bulunduğunu aktardı.
Bahreyn Dışişleri Bakanı Bin Ahmed, haziranda verdiği bir röportajda, ülkesinin İran konusundaki tutumunun İsrail'e yakın olduğunu, Tahran'ın bölgenin güvenlik ve istikrarına yönelik bir tehdit oluşturduğunu söylemişti.

İsrail ordusunun basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, cumartesi akşam saatlerinde Şam'ın kuzeydoğusundaki Akraba beldesi çevresinde İran destekli Kudüs Tugayları'na ait bazı hedeflerin vurulduğu belirtilmişti.

Söz konusu hedeflerde son günlerde Suriye'den İsrail'e çok sayıda silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlenmesinin planlandığı iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bahreyn Halid bin Ahmed Al Halife israil

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