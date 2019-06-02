Bahreyn'den Katar'ın KİK zirvesiyle ilgili açıklamalarına yanıt

MANAMA (AA) - Bahreyn yönetimi tarafından, Katar'ın, Suudi Arabistan'da düzenlenen olağanüstü Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesinin kapanış bildirgesiyle ilgili açıklamalarının "KİK üyesi ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi hedefinden uzaklaşmasını" gösterdiği belirtildi.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, Katar'ın KİK zirvesinin kapanış bildirgesiyle ilgili resmi itirazının ardından yazılı açıklama yaptı.

"Katar'ın olağanüstü KİK zirvesi kapanış bildirgesine dair çekinceleri olduğunu açıklaması, KİK üyesi ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi hedefinden ne kadar uzaklaştığını göstermektedir." ifadesini kullanan Al Halife, Katar'ın Mekke'de düzenlenen zirvelere katılımının da düşük seviyede olduğuna işaret etti.

Al Halife, Katar'ın, abluka uygulayan ülkelerin taleplerini yerine getirmemesinin krizin devam etmesine neden olduğunu, söz konusu ülkelerin Körfez krizinin uzamasında herhangi bir çıkarları bulunmadığını aktardı.

Londra merkezli Al-Arabi televizyonuna açıklama yapan Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani "Katar'ın Arap ve KİK zirvelerinin kapanış bildirgelerine ilişkin çekincesi bulunuyor çünkü bu iki bildirgenin bazı maddeleri Katar'ın dış politikasıyla çelişiyor." ifadesini kullanmıştı.