HABER

Bahreyn'den Şii merciye "terörizme sempati" suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 01:31 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, ülkedeki en büyük Şii mercilerden Abdullah el-Gureyfi'yi, "terörizme sempati duymakla" suçladı

MANAMA (AA) - Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkedeki en büyük Şii mercilerden Abdullah el-Gureyfi'yi "terörizme sempati duymakla" suçladı.

Bahreyn resmi haber ajansı BENA'da yer alan İçişleri Bakanlığının açıklamasında, ülkedeki en büyük Şii mercilerden Abdullah el-Gureyfi "terörizme sempati duymakla" itham edildi.

Açıklamada, "Gureyfi'nin platformu, terör olaylarını kınayan bir açıklama yapmadı, aksine bu eylemlere sempati ve kabulle yaklaştı." denildi.

Bu eylemlerde 22 polisin hayatını kaybettiğine, 4 bin kişinin yaralandığına ve hayati noktaların hedef alındığına işaret edilen açıklamada, söz konusu terör eylemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Açıklamada, ulusal çıkarların, herkesin istikrarı sağlama çabalarına destek vererek sorumluluğu üstlenmesini gerekli kıldığı kaydedildi.

Gureyfi'den söz konusu açıklamalara henüz yanıt gelmedi.

Başbakan Halife bin Selman Al Halife, mayıs ayı başında Gureyfi'yi evinde ziyaret ederek, "Toplum, ayrılık ve bölme girişimlerine karşı sonsuza dek dirençli kalacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Al Halife'nin, toplumun farklı kesimleriyle yaptığı görüşmeler çerçevesinde Gureyfi'yi ziyaret ettiği kaydedilmişti.

Bahreynli vekiller de geçen çarşamba Gureyfi ile bir görüşme yapmış ancak vekillerin bu görüşmesine de çeşitli eleştiriler yapılmıştı.

PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...
Sıcak gelişmeyi valilik duyurdu! Biri daha yakalandı!Sıcak gelişmeyi valilik duyurdu! Biri daha yakalandı!
İskenderun’da kelebek çocuklar yararına iftar yemeğiİskenderun’da kelebek çocuklar yararına iftar yemeği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bahreyn Manama

En Çok Okunan Haberler

Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

Tunceli'den acı haber: 1 askerimiz şehit!

Tunceli'den acı haber: 1 askerimiz şehit!

Kanarya evinde güldü, Akhisar ligden düştü

Kanarya evinde güldü, Akhisar ligden düştü

YSK'nın İstanbul kararı sonrası flaş açıklama

YSK'nın İstanbul kararı sonrası flaş açıklama

Ülke şokta! 5 yıldızlı otele silahlı saldırı

Ülke şokta! 5 yıldızlı otele silahlı saldırı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Reform Eylem Grubu toplanıyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ay, Neptün açısında zorlu gelişmeler!

Ay, Neptün açısında zorlu gelişmeler!

Nihal Olçok: İmamoğlu liderlik yolunda

Nihal Olçok: İmamoğlu liderlik yolunda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sıcak gelişmeyi valilik duyurdu! O teröristlerden biri daha yakalandı

Sıcak gelişmeyi valilik duyurdu! Biri daha yakalandı!

Anneler günü mesajları 2019: İşte en anlamlı anneler günü sözleri

Anneler günü mesajları 2019: İşte en anlamlı anneler günü sözleri

Muğla'da iskeleye yüzmek isteyen genç boğuldu

Muğla'da iskeleye yüzmek isteyen genç boğuldu

Tunceli'den acı haber: 1 askerimiz şehit!

Tunceli'den acı haber: 1 askerimiz şehit!

Silivri’de eski damat pompalı tüfekle dehşet saçtı

Silivri’de eski damat pompalı tüfekle dehşet saçtı

Üsküdar'da deniz motorunda yangın çıktı

İstanbul'da yolcu teknesinde korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.