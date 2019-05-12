MANAMA (AA) - Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkedeki en büyük Şii mercilerden Abdullah el-Gureyfi'yi "terörizme sempati duymakla" suçladı.

Bahreyn resmi haber ajansı BENA'da yer alan İçişleri Bakanlığının açıklamasında, ülkedeki en büyük Şii mercilerden Abdullah el-Gureyfi "terörizme sempati duymakla" itham edildi.

Açıklamada, "Gureyfi'nin platformu, terör olaylarını kınayan bir açıklama yapmadı, aksine bu eylemlere sempati ve kabulle yaklaştı." denildi.

Bu eylemlerde 22 polisin hayatını kaybettiğine, 4 bin kişinin yaralandığına ve hayati noktaların hedef alındığına işaret edilen açıklamada, söz konusu terör eylemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Açıklamada, ulusal çıkarların, herkesin istikrarı sağlama çabalarına destek vererek sorumluluğu üstlenmesini gerekli kıldığı kaydedildi.

Gureyfi'den söz konusu açıklamalara henüz yanıt gelmedi.

Başbakan Halife bin Selman Al Halife, mayıs ayı başında Gureyfi'yi evinde ziyaret ederek, "Toplum, ayrılık ve bölme girişimlerine karşı sonsuza dek dirençli kalacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Al Halife'nin, toplumun farklı kesimleriyle yaptığı görüşmeler çerçevesinde Gureyfi'yi ziyaret ettiği kaydedilmişti.

Bahreynli vekiller de geçen çarşamba Gureyfi ile bir görüşme yapmış ancak vekillerin bu görüşmesine de çeşitli eleştiriler yapılmıştı.

