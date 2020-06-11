Bahşiş almak için canlarını hiçe saydılar

Merkez Palandöken ilçesinde gelin çıkarmaya giden damat ve yakınlarının bulunduğu gelin arabasının etrafı mahallenin çocukları tarafından kuşatıldı. Gelin ve damadın araca binip gitmesi ile birlikte çocuklar da, içerisinde para bulunan zarflardan alabilmek için hareket eden aracın yanında koşmaya başladı. Çocukların aracın yanından ayrılmaması üzerine düğün sahibi, elindeki zarflardan birkaçını havaya fırlattı. Çevreye saçılan zarflardan alabilmek için birbirleriyle büyük bir mücadeleye giren çocuklardan 4'ü yola düşen zarfa hamle yaptığı sırada arkadan gelen aracın altında kalmaktan sürücünün frene basması ile son anda kurtuldu. Çocukların canlarını hiçe sayarak bahşiş almak için yaptıkları, yürekleri ağızlara getirdi. Tüm bu yaşananlar ise kameralarca saniye saniye kaydedildi.

'ALDIĞIMIZ PARALARLA KENDİMİZE ZİYAFET ÇEKİYORUZ'



Yaptıklarının tehlikeli olduğunun farkında olan çocuklar, "Aldığımız paralarla kendimize ziyafet çekiyoruz. Bazen büyük tehlikeler atlatıyoruz ama aldığımız paralar bizi çok sevindiriyor" diye konuştular.