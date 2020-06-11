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Bahşiş almak için canlarını hiçe saydılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 09:23 | Son Güncelleme

Erzurum'da bahşiş almak için gelin arabasının önünü kesen çocuklar arkadan gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yürekleri ağızlara getiren olayda, sürücünün dikkati olası faciayı önledi.

Merkez Palandöken ilçesinde gelin çıkarmaya giden damat ve yakınlarının bulunduğu gelin arabasının etrafı mahallenin çocukları tarafından kuşatıldı. Gelin ve damadın araca binip gitmesi ile birlikte çocuklar da, içerisinde para bulunan zarflardan alabilmek için hareket eden aracın yanında koşmaya başladı. Çocukların aracın yanından ayrılmaması üzerine düğün sahibi, elindeki zarflardan birkaçını havaya fırlattı. Çevreye saçılan zarflardan alabilmek için birbirleriyle büyük bir mücadeleye giren çocuklardan 4'ü yola düşen zarfa hamle yaptığı sırada arkadan gelen aracın altında kalmaktan sürücünün frene basması ile son anda kurtuldu. Çocukların canlarını hiçe sayarak bahşiş almak için yaptıkları, yürekleri ağızlara getirdi. Tüm bu yaşananlar ise kameralarca saniye saniye kaydedildi.

'ALDIĞIMIZ PARALARLA KENDİMİZE ZİYAFET ÇEKİYORUZ'

Yaptıklarının tehlikeli olduğunun farkında olan çocuklar, "Aldığımız paralarla kendimize ziyafet çekiyoruz. Bazen büyük tehlikeler atlatıyoruz ama aldığımız paralar bizi çok sevindiriyor" diye konuştular.

'ÇOCUKLAR, ZAMAN ZAMAN ÖLÜMÜ HİÇE SAYIYOR'

Çocukların gelin arabasının önünü kesip bahşiş istemelerinin bir gelenek olduğunu ancak bunun bazen istenmeyen sonuçlar doğurduğunu söyleyen damat Ayhan Tekgöz, "Bu konuda düğün sahipleri çok muzdarip. Örf ve geleneğimizi olan gelin çıkarma ya da düğün konvoylarında bahşiş almak isteyen çocuklar, zaman zaman ölümü hiçe sayıyor. Hiç korkmadan hızla giden araçların önüne çıkıyor. Lütfen bunlara dikkat edelim. Bizim konvoyda da benzer bir olay oldu. Bahşişlerin bulunduğu zarflardan almak isteyen çocuklar, gelin arabasının arkasından gelen bir otomobilin altında kalıyordu. Sürücü dikkatli olmasa bu mutlu günümüz bize zehir olabilirdi" dedi.

Kaynak: DHA

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