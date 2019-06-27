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BAKAB'ın yeni başkanı Faruk Özlü oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 20:24 | Son Güncelleme

BAKAB'ın yeni başkanı Faruk Özlü oldu

Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü seçildi.

Safranbolu ilçesinde bir oteldeki kongrenin ardından yapılan oylamada, Özlü, birliğin yeni başkanı seçildi.

Meclis 1. Başkan Vekili Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 2. Başkan Vekili Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar oldu.

Encümen üyeliklerine Özlü, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Köse, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül, Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı ve Bolu Belediye Meclis Üyesi Cevat Çatladı seçildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine ise Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar ve Karadeniz Ereğli Belediye Meclis Üyesi Haluk Okur seçildi.

Faruk Özlü, burada yaptığı konuşmada, kendisine güvenenlere layık olacağını söyledi.

Yeni dönemde güzel işlere imza atacaklarını belirten Özlü, şunları kaydetti:

"Bakanlığım döneminde başlattığım coğrafi işaretli ürünlerin tescillenmesi çalışmasına büyük önem vereceğiz. Ülkemizde 2 bin 500’e yakın tescillenebilir ürün var. Bu ürünlerin içerisinde bölgemizde de yer alan ürünler var. Ben bakanlığı bırakırken tescilli ürünler 300 civarında idi, bu sayıyı artırmamız lazım. Birlik encümeni olarak bütçesi yetersiz üyelerimize destek verecek, bölgemizdeki coğrafi işaretli ürünlerin sayısını artıracağız. Bunun dışında, başta bölgemizdeki turizm potansiyelini artırmaya yönelik çalışmalar olmak üzere, bölgemiz açısından önem arz eden çalışmalara imza atacağız."

Kongreye, Karabük Vali Vekili Barbaros Baran, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter ve belediye meclis üyeleri katıldı.

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