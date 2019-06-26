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Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Esper ile bir araya geldi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 20:29 | Son Güncelleme

AKAR, YUNANİSTAN SAVUNMA BAKANI APOSTOLAKİS İLE GÖRÜŞTÜ Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ile bir araya geldiğini açıkladı.

Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Esper ile bir araya geldi (2)

AKAR, YUNANİSTAN SAVUNMA BAKANI APOSTOLAKİS İLE GÖRÜŞTÜ
Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ile bir araya geldiğini açıkladı. Görüşmede Akar, Yunan mevkidaşına, Ege ve Akdeniz'de milli hak ve menfaatlerden taviz verilmeyeceğini, provokatif davranışlardan kaçınılmasının önemini vurguladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel temasları çerçevesinde Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ile NATO Karargahı’nda görüştü. İki ülke Savunma Bakanlıkları arasında Atina ve Ankara’da gerçekleştirilen, Güven Arttırıcı Önlemler başta olmak üzere Ege Denizi’nde iş birliğini geliştirmek maksadıyla yapılan heyetler arası toplantılardan duyulan memnuniyetin dile getirildiği görüşmede, söz konusu toplantıların iyi komşuluk ilişkileri içinde devam etmesinin önemine değinildi. Görüşmede, Bakan Akar tarafından, sorunların iyi komşuluk ilişkileri içinde, barış ve dostluk çerçevesinde, uluslararası hukuka uygun şekilde çözümü, Ege Denizi ve Akdeniz’de milli hak ve menfaatlerimizden taviz verilmeyeceği, provokatif davranış ve açıklamalardan kaçınılmasının önemi vurgulandı."

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Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Esper ile bir araya geldi (2)Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Esper ile bir araya geldi (2)

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