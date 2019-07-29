HABER

Bakan Akar, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 22:02 | Son Güncelleme

 MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge, terörle mücadele ve F-35 programına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge, terörle mücadele ve F-35 programına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Hulusi Akar’ın ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamaya göre; Bakan Akar, Türkiye'nin ABD'den PKK/YPG'ye desteğini tamamen sonlandırmasını beklediğini vurguladı. Akar, Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin verilmeyeceği, Türkiye'nin sadece kendi ülkesi ve milletinin güvenlik ve emniyetini değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar ve Yezidiler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenlik ve emniyetini istediğini ifade etti.

PKK/YPG'NİN GÜVENLİ BÖLGEDEN ÇIKARILMASI GEREKTİĞİ VURGULANDI

Akar, görüşmede Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin, Türkiye'nin güvenli bölgede kontrolü sağlayabilecek tek uygun, yeterli ve yetenekli güç olduğunu vurgulayarak, güvenli bölgede yer alan PKK/YPG'nin tüm silahlarının toplanması, PKK/YPG'nin güvenli bölgeden tamamen çıkarılması, güvenli bölgenin, daha önce birçok kez açıklanan sebeplerden ötürü, 30-40 kilometre derinliğinde olması, PKK/YPG'nin bölgede yaptığı tüm tünel, mevzi ve tahkimatların imha edilmesi ve güvenli bölgenin ABD ile koordineli bir şekilde Türkiye tarafından kontrol edilmesi kriterlerine göre oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

Açıklamada, Bakan Akar’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 26 Temmuz 2019 tarihinde ifade ettiği gibi, ABD ile ortak noktada buluşulamaması halinde Türkiye'nin güvenli bölgeyi tek başına oluşturmak zorunda kalacağını ifade ettiği kaydedildi.

F-35 PROJESİNİN KENDİ YOLUNDA İLERLEMESİ GEREKTİĞİ BELİRTİLDİ

Akar, F-35 programıyla ilgili olarak ise Türkiye'nin, projenin sadece müşterisi değil, aynı zamanda yatırımcısı ve üretim ortağı olduğunu, F-35 projesinin kendi yolunda ilerlemesi gerektiğini söyledi.

Akar, görüşmede ayrıca Esper'i Savunma Bakanlığı’nın onaylanması nedeniyle tebrik etti.

Öğretmen olarak çalışıyordu! Şehir hayatından sıkıldı, yaylada yaşamaya başladı Öğretmen olarak çalışıyordu! Şehir hayatından sıkıldı, yaylada yaşamaya başladı
Isparta’da Somalili askerlere komando eğitimiIsparta’da Somalili askerlere komando eğitimi
Tarım arazilerine inen domuz sürüsünü çiftçiler görüntülediTarım arazilerine inen domuz sürüsünü çiftçiler görüntüledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı! 10 bin kişi istihdam edilecek

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı! 10 bin kişi istihdam edilecek

'Ülkemize azgınlık bombası mı attı acaba?'

'Ülkemize azgınlık bombası mı attı acaba?'

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

AK Partili ismi şehit etmişti!

AK Partili ismi şehit etmişti!

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Ay, Yengeç burcuna geçiyor

Ay, Yengeç burcuna geçiyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'li mevkidaşıyla kritik görüşme

Hulusi Akar'dan ABD'li mevkidaşıyla kritik görüşme

PKK'ya katılmak için Mardin'e gelen kadın ve iş birlikçileri yakalandı

PKK'ya katılacaklardı! Böyle yakalandılar

Son dakika: Gri listede aranıyordu! Bilal Kaplan etkisiz hale getirildi

Gri listede aranıyordu! Bilal Kaplan etkisiz hale getirildi

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

Bakanlık açıkladı: Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek etkisiz hale getirildi

Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek etkisiz hale getirildi

Son dakika! AK Parti Belediye Meclis üyesi ile yeğenini şehit eden terörist yakalandı

AK Partili ismi şehit etmişti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.