Bakan Akar açıkladı! Uzman çavuş alımıyla ilgili yeni gelişme

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele, hudut güvenliğinin yanı sıra yurt içi ve dışındaki faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğünü ifade eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK’nın etkinlik, güvenlik ve saygınlığının daha da artırılmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini belirtti.

'DIŞARIDAN UZMAN ÇAVUŞ ALINAMAYACAK'

Personel temini konusu üzerinde önemle durduklarını vurgulayan Bakar Akar, "Uzman çavuşluğun daha etkin, güçlü olması için dışarıdan uzman çavuş alınmayacak. Daha önce temin edilen sözleşmeli erbaş ve erlerden gerekli kriterleri sağlayan ve başarılı olanların uzman erbaşlığa geçişi sağlanacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA

