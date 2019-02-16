Bakan Akar'dan 'güvenli bölge' açıklaması: Emniyeti Türkiye sağlamalı

Bakan Akar "F\u0131rat'\u0131n do\u011fusunda olu\u015fturulacak g\u00fcvenli b\u00f6lgede, ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc YPG olmamal\u0131 ve b\u00f6lgenin emniyeti T\u00fcrkiye taraf\u0131ndan sa\u011flanmal\u0131d\u0131r." dedi. PARTNER\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 ve a\u015fk\u0131 plajda s\u0131n\u0131rlar\u0131 fena zorlad\u0131Kapadokya\u2019da 6 ka\u00e7ak yap\u0131 y\u0131k\u0131ld\u0131Erba\u015f: Sigaran\u0131n haram oldu\u011funu milletimize anlatmal\u0131y\u0131z
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