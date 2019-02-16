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Bakan Akar'dan 'güvenli bölge' açıklaması: Emniyeti Türkiye sağlamalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 20:07 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ve ABD'li bazı senatörlere ayrı ayrı görüştü.

Bakan Akar'dan 'güvenli bölge' açıklaması: Emniyeti Türkiye sağlamalı

Bakan Akar "Fırat'ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölgede, terör örgütü YPG olmamalı ve bölgenin emniyeti Türkiye tarafından sağlanmalıdır." dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Son dakika

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