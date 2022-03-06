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  4. Bakan Akar'dan kritik görüşme! Ukrayna'da ateşkes vurgusu

Bakan Akar'dan kritik görüşme! Ukrayna'da ateşkes vurgusu

06.03.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna-Rusya savaşının 11. gününde kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Akar ile Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Bakan Akar'dan kritik görüşme! Ukrayna'da ateşkes vurgusu

Ukrayna-Rusya savaşı sürerken Türkiye de bölgede barışın sağlanması için diplomasi girişimlerini devam ettiriyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bu kapsamda önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Bakan Akar ile mevkidaşı Reznikov'un görüşmesinde ateşkesin ve istikrarın bir an önce sağlanması ve insani yardım konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

ACİL ATEŞKES VURGUSU

Görüşmede Bakan Akar tarafından; tahliyelerin emniyetle yapılması ve insani durumun iyileştirilmesi için belirli bir süre de olsa bir ateşkese olan acil ihtiyaç vurgulandı.

Bakan Akar ayrıca tahliye edilemeyen ve tahliyesi süren vatandaşların güvenliklerinin sağlanması konusundaki beklentilerini iletti ve Türkiye'nin; Ukrayna'ya insani yardımın ulaştırılması, barış ve huzurun tesisi için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

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Ukrayna Hulusi Akar
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