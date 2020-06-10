Bakan Akar'dan Yunan Bakan'ın 'savaşa hazırız' açıklamasına yanıt

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Akar, Yunanistan Savunma Bakanı'nın 'savaşa hazırız' sözleriyle ilgili olarak, "O bir dil sürçmesidir. Yunanistan'ın Türkiye ile savaşmak istemesinin matematiksel olarak, ben askerlik noktası nazarında doğru olmadığının altını çizmek istiyorum" dedi.

Akar'ın açıklamaları şöyle:

Korona mücadelesinde Silahlı Kuvvetler mensuplarımız ihtiyaçları yerli ve milli karşıladıkları gibi halkımıza ve kardeş ülkelere de gerekli desteği sağlayabilecek duruma geldik. Şu anda 50 milyona yakın maske üretimi MKE tarafından imal edildi ve dağıtımı gerçekleşti.

Ateş ölçer ve termal kameraları da milli ve yerli olarak üretebilir hale geldik.

ASKER UĞURLAMALARI

Askerlik asil milletimizin çok önemli bir özelliği. Askerliğin halkımızın gönlünde çok özel bir yeri var. Gençlerimizin neşeli bir şekilde bunları kutlamaları doğal ama bunların bizim geleneklerimize yaraşır bir şekilde olması lazım. Gençlerimize yakışmayan bazı manzaraları görüyoruz.