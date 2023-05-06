HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Akar, normalleşmede yeni adımı duyurdu! Suriye topraklarında kurulacak

Bakan Akar, normalleşmede yeni adımı duyurdu! Suriye topraklarında kurulacak

06.05.2023 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Suriye ile normalleşme noktasında hangi adımlar atılacak?' sorusuna "11 yıl sonra Suriye ile görüşmemiz oldu. Bu toplantıda görüşmelerimizi açıkça ifade ettik. Suriye topraklarında koordinasyon merkezi kurma çerçevesinde mutabık kaldık" yanıtını verdi.

Bakan Akar, normalleşmede yeni adımı duyurdu! Suriye topraklarında kurulacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar verdiği bir röportajda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, Suriye ile normalleşme ile ilgili olarak "Suriye topraklarında koordinasyon merkezi kurma çerçevesinde mutabık kaldık" dedi.

akar

"TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

Bakan Akar'ın açıklamasından satır başları:

"11 yıl sonra Suriye ile görüşmemiz oldu. Bu toplantıda görüşmelerimizi açıkça ifade ettik. Biz hiçbir şekilde işgalci bir kuvvet değiliz, en önemli amacımız terörle mücadele. Tek hedefimizin teröristler olduğunu kendilerine söyledik. Bizim komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılı olduğumuzu ifade ettik. Suriyeli muhattaplarımıza yaptığımız çalışmada teröristlerden bir anda kurtulmamız gerektiği anlatıldı. İlave bir mülteci akınına tahammülümüz yok, bunu önlememiz gerekiyor. Bu nedenle Suriye’de bulunmamız önemli. Bulunduğumuz bölgelerde hayatın normalleşmesi için bakanlıklarla yoğun bir çalışma içindeyiz. Teröristler Suriye’ye ait olan malları kullanıyorlar ve vatandaşların haklarını gasp ediyorlar. Bunlara karşı birlikte olmamız gerektiğini gündeme getirdik ve Suriye topraklarında koordinasyon merkezi kurma çerçevesinde mutabık kaldık."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar kapalıİstanbullular dikkat! Bugün bu yollar kapalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum'da '14 Mayıs' mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum'da '14 Mayıs' mesajı
Rusya-Ukrayna savaşında kritik gelişme! Çekilme kararı aldılarRusya-Ukrayna savaşında kritik gelişme! Çekilme kararı aldılar
Anahtar Kelimeler:
suriye Hulusi Akar

En Çok Okunan Haberler

Japon deprem uzmanından çarpıcı açıklama!

Japon deprem uzmanından çarpıcı açıklama!

Zeynep Bastık sere serpe uzandı! Dekolteli pozuyla büyüledi

Zeynep Bastık sere serpe uzandı! Dekolteli pozuyla büyüledi

'Işıkları açmayın' notu bırakıp intihar etti

'Işıkları açmayın' notu bırakıp intihar etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anket açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anket açıklaması

Sütyensiz pozuyla mest etti! Parti tarzına beğeni yağdı

Sütyensiz pozuyla mest etti! Parti tarzına beğeni yağdı

Canlı yayında 'Sayın Gülen' dedi! İnce'den tepki gecikmedi

Canlı yayında 'Sayın Gülen' dedi! İnce'den tepki gecikmedi

İlginizi Çekebilir

Sonunda bu da oldu! Kendi vajina kokusundan mum yaptırıp satıyor

Sonunda bu da oldu! Kendi vajina kokusundan mum yaptırıp satıyor

“Açık giyinme” eleştirilerine sert çıktı! “Vücudumu sergilemeyi...”

“Açık giyinme” eleştirilerine sert çıktı! “Vücudumu sergilemeyi...”

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Metronun içi bir anda dumanlarla doldu! Yolcular camı kırıp dışarı çıktı

Metronun içi bir anda dumanlarla doldu! Yolcular camı kırıp dışarı çıktı

Asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybetti! 3 gün sonra koku gelince...

Asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybetti! 3 gün sonra koku gelince...

O bir klasik! Puma'nın Suede Classic modeli şimdi indirimde, kaçırmayın

O bir klasik! Puma'nın Suede Classic modeli şimdi indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.