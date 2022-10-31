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  4. Bakan Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü! Masada 'tahıl anlaşması' vardı

Bakan Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü! Masada 'tahıl anlaşması' vardı

31.10.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. Görüşmede Akar tarafından, küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm sorunların iş birliği ve diyalogla çözülebileceğini gösteren tahıl girişiminin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığı, tahıl sevkiyatı inisiyatifinin askıya alınması kararının yeniden değerlendirilmesinin beklendiği ifade edildi.

Bakan Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü! Masada 'tahıl anlaşması' vardı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesinde, tahıl koridorunun sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü.

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MASADA TAHIL SEVKİYATI MESELESİ VARDI

Tahıl sevkiyatına ilişkin son durumun ele alındığı görüşmede Bakan Akar tarafından, "küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm sorunların iş birliği ve diyalogla çözülebileceğini gösteren tahıl girişiminin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığı, çatışma koşullarından ayrı tutulması gereken ve tamamen insani bir faaliyet olan tahıl sevkiyatı inisiyatifinin askıya alınması kararının yeniden değerlendirilmesinin beklendiği" ifade edildi.

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Akar ayrıca, Türkiye'nin, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere her seviyede bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirtti. (AA)

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Rusya Hulusi Akar

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