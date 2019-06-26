HABER

Bakan Akar: Terhis işlemlerinin tamamlanması için çalışmalar sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 14:53 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yasanın yayımlanmasıyla birlikte gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması ve emniyetli bir şekilde ailelerine, sevdiklerine kavuşmaları için gerekli çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yasanın yayımlanmasıyla birlikte gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması ve emniyetli bir şekilde ailelerine, sevdiklerine kavuşmaları için gerekli çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Terhis işlemlerinin aksaksız, eksiksiz gerçekleşmesi için çalışmalar sürüyor" dedi.
Bakan Hulusi Akar, iki gün sürecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Belçika'da Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ve NATO Türk Askeri Temsilciliği'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Askeralma Kanunu'na ilişkin, şunları söyledi:
"Kanun süreci devam ederken bu süreci takip eden arkadaşlarımız, birlik komutanlarımız her seviyede gerekli tedbirlerini almaya devam ettiler. Yasanın yayımlanmasıyla birlikte gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması ve emniyetli bir şekilde ailelerine, sevdiklerine kavuşmaları için gerekli çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Terhis işlemlerinin aksaksız, eksiksiz gerçekleşmesi için çalışmalar sürüyor. Bizim için Mehmetçiğin emniyetli bir şekilde ailesine, sevdiklerine ulaşması çok önemli. Burada herhangi bir kaza bela olmadan bunu da gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Kara, deniz, hava araçları kullanmak suretiyle bu intikaller gerçekleşecek. Bu manada TSK’nın ulaştırma imkânlarından azami ölçüde yararlanmayı planlıyoruz. Diğer sivil, kara, hava, deniz araçlarını da kullanarak bu intikali gerçekleştireceğiz. Bununla alakalı Milli Savunma Bakanlığı koordinatörlüğünde ulaştırma faaliyetlerini koordine etmek üzere bir merkez kuruldu. Bu merkezin izdüşümü olarak tüm birliklerimize de merkez hazırlandı. Bunların koordinasyonunda da bu faaliyetler gerçekleştirilecek. Büyük bir hassasiyetle çalışmalarımız sürüyor. Konuyu çok yakın şekilde takip ediyoruz."
'EKSİKLİK SÖZ KONUSU DEĞİL'
Bakan Akar, kanunun yasalaşma sürecinde dile getirilen bazı iddiaları hatırlatarak, şöyle konuştu:
"Bütün vatandaşlarımızın müsterih olması lazım. Terörle mücadele konusunda herhangi bir aksaklık, zafiyet kesinlikle söz konusu değil. Terörle mücadele esas olarak uzman personelimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Terörle mücadele hem yurt içinde, hem de sınır ötesinde aralıksız, aksaksız hatta artan bir şiddet ve tempoda sürüyor. Hudutlarımızın güvenliği ile de ilgili hiçbir aksaklık, eksiklik söz konusu değil. Kanun çalışmasına paralel olarak ilgili arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar. Sınırlarımızın komanda taburları ve uzman personel ile takviyeleri yapıldı. Bu takviyeler devam ediyor. Bu konu üzerinde önemle duruluyor."
'ALDIĞIMIZ TEDBİRLERİN YETERLİ OLACAĞINA İNANIYORUZ'
Bakan Akar, herhangi bir sorun çıkmaması için her türlü tedbiri aldıklarını ve almaya devam ettiklerini belirterek, "KKTC’de de faaliyetlerimiz aralıksız, eksiksiz planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu konuda da herhangi bir sorun yaşanmaması için her türlü tedbir alındı. Herhangi bir sorun yaşanmayacak, bu konuda aldığımız tedbirlerin yeterli olacağına inanıyoruz. Reform niteliğindeki bu çalışma ile öngörülebilir ve sürdürülebilir bir sistem oluştu. Modern, tarihimize uygun bir çalışma yaptık. Bu yasanın hazırlanması sırasında hem modern uygulamaları, hem de tarihi verileri kullandık. Bu çerçevede TSK’nın etkinliği, caydırıcılığı, saygınlığı hiçbir şekilde eksilmeden tam tersine artarak devam edecek" şeklinde konuştu.
'HAYIRLI TEZKERELER DİLİYORUM'
Bakan Akar, yeni düzenleme ile bir taraftan TSK’nın ihtiyaçlarının etkin şekilde karşılanacağını, diğer taraftan da gençlerin eğitim ve mesleki ihtiyaçlarına azami oranda cevap verildiğini belirtti. Akar, reform niteliğindeki yasanın çıkmasına katkı sağlayan milletvekillerine teşekkür ederek, yasanın ülkeye, millete, hayırlı olması temennisinde bulundu. Akar, "Bu yasanın, TSK’nın etkinlik ve caydırıcılığına katkı sağlayacağına, anne-babaları rahatlatacağına inanıyorum. Gençlerimizin emniyetli bir şekilde ailelerine kavuşmaları için planlamaları yaptık. Gençlerimize hayırlı tezkereler diliyorum" dedi.

Haber: ANKARA, (DHA)-

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Uyuşturucuyla mücadele gününde uyuşturucu tacirleri Eta'ya yakalandıUyuşturucuyla mücadele gününde uyuşturucu tacirleri Eta'ya yakalandı
Kaldırım işgali yapan cafe ve çay ocaklarına denetimKaldırım işgali yapan cafe ve çay ocaklarına denetim
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Araç sahipleri dikkat!

Araç sahipleri dikkat!

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski HSYK üyesi Mahmut Şen'e FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis

Eski HSYK üyesi Mahmut Şen'e FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis

Şanlıurfa'da aileler çatıştı! Evler ve iş yerleri ateşe verildi

Şanlıurfa'da aileler çatıştı! Evler ve iş yerleri ateşe verildi

Son dakika İstanbul Hadımköy'de fabrika yangını

İstanbul'da yangın! Ekipler sevk edildi

Hulusi Akar'dan terhis olacak askerlerle ilgili açıklama

Terhis olacak askerlerle ilgili açıklama

Son dakika! Pedofili ifadeler içeren Zümrüt Apartmanı kitabıyla ilgili flaş gelişme!

Pedofili ifadeler içeren kitapla ilgili flaş gelişme!

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.