Bakan Akar: Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde Hafter unsurları meşru hedef olarak görülecektir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'da General Halife Hafter'in Türkiye aleyhindeki sözlerine ilişkin, "Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde katil Hafter unsurları her yerde meşru hedef olarak görülecektir" dedi.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Libya'ya resmi bir ziyaret düzenliyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Bakan Akar Libya'da TSK mensuplarını ziyareti sırasında yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Bu savaş suçlusu, cani, yani katil Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde katil Hafter unsurları her yerde meşru hedef olarak görülecektir. Bunu akıllarına soksunlar. Böyle bir hareketi yaptıktan sonra kaçacak yer bulamazlar. Dolayısıyla herkes aklını başına toplasın.

"Burada bir ateşkes sağlanmış, bu ateşkes çerçevesinde siyasi görüşmeler yapılıyor. Bu siyasi görüşmelerle bir çözüm bulunmaya çalışılıyor. Dolayısıyla buradaki mesele herkesin bu siyasi çözümün bulunmasına katkı sağlamaktır. Bunun dışında yapılacak her türlü hareket yanlıştır. Libya'nın birliği, bütünlüğü ve Libya'nın Libyalılara ait olduğu esastır."