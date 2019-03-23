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Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 17:33 | Son Güncelleme

'GÜVENLİ BÖLGE İÇN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR' Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Hulusi Akar, beraberindeki komutanlarla birlikte Suriye sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu, bölgedeki ordu, tümen ve tugayların komutanlarıyla bir araya geldi, son dönemdeki gelişmelere ilişkin brifing aldı, talimatlar verdi.

Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında (2)

'GÜVENLİ BÖLGE İÇN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR'
Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Hulusi Akar, beraberindeki komutanlarla birlikte Suriye sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu, bölgedeki ordu, tümen ve tugayların komutanlarıyla bir araya geldi, son dönemdeki gelişmelere ilişkin brifing aldı, talimatlar verdi. Bakan Akar ve komutanlar daha sonra Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığına geçerek, Harekât Merkezi’ndeki çalışmaları takip etti, inceledi.
'TERÖRİST KORİDORUNA İZİN VERMEYECEĞİZ'
Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ülkesinin ve milletinin hakkını, hukukunu korumak için üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yapmaya çalıştığını söyleyerek, "Ülkemizin güneyinde teröristlerin mevcudiyetini bizim kabul etmemiz mümkün değil. Buradaki teröristlerin varlığı şu veya bu şekilde ülkemize, milletimize çok ciddi seviyede tehdit ve tehlike içeriyor. Dolayısıyla ülkemizin güneyinde, 911 kilometre sınırımız olan bir ülkede bir terörist koridorunun olmasını da asla kabul etmemiz mümkün değil. Buna izin vermeyeceğiz. Bu konuda yapılması gereken neyse bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.
'GÜVENLİ BÖLGE'
Fırat’ın doğusu ve Münbiç’e yönelik taleplerini ve olması gerekenleri muhataplarına anlattıklarını bildiren Bakan Akar, şunları söyledi:
"Müttefiklerimiz, muhataplarımızdan özellikle Münbiç’te verdikleri sözü bir an önce yerine getirmelerini bekliyoruz. Ayrıca Fırat’ın doğusunda da herhangi bir şekilde terör koridoruna, bir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi, göz yummayacağımızı da defalarca söyledik. Orada, teröristlerin varlığının mutlaka sona ermesi lazım. Onlar ülkemizi, milletimizi, hudutlarımızı tehdit ediyor, tehlikeye atıyorlar. Çalışmalarımız, değerlendirmemiz bu bölgede 30-40 kilometrelik bir güvenli bölgenin oluşturulması, yönetiminin de TSK tarafından yapılmasıdır. TSK’nın sağlayacağı bu güvenli bölgede, huzur, istikrar ve ateşkes ile birlikte güven ortamı içinde hem sınırlarımızın, halkımızın güvenliğinin sağlanması hem de rejimin ve teröristlerin baskısıyla bu bölgeyi terk etmek zorunda kalan Suriyeli kardeşlerimizin güven içinde evlerine dönmelerinin sağlanmasıdır. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor."
İdlib'deki gelişmelere de değinen Bakan Akar, "Daha önce üzerinde mutabakat sağlanan konuların bir an önce gerçekleştirilmesi, hayata geçirilmesi konusunda Rusya ile temaslarımız devam etmektedir" diye konuştu.
'TSK, MİLLETİNİN EMRİNDEDİR'
Bakan Akar, Mehmetçiğin ülkesi ve milleti için 'ölürsem şehit', 'kalırsam gazi' anlayışıyla önemli işler yaptığını belirterek, "TSK, Atatürk’ün de dediği gibi aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
Bakan Akar ve komutanlar bir süre daha devam ettikleri inceleme ve denetlemelerinin ardından bölgeden ayrıldı.
FOTOĞRAFLI

Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında (2)Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında (2)Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında (2)Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında (2)

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