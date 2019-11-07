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Bakan Akar: "YPG/PKK Suriye'nin kuzeyinde ihlallerine devam ediyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 20:43 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN International'da Becky Anderson’ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı - Akar: - "Hem Rusya hem ABD, YPG/PKK'nın bu bölgelerden çıkarılacağına dair söz verdi. Yani hem operasyon bölgesinde hem de operasyon bölgesinin doğusu ve batısından bunlar çıkarılacaktı. Ancak halen YPG teröristleri tarafından yapılan çok sayıda ihlal var ve biz de bunlarla mücadele ediyoruz" - "(Suriye Milli Ordusu) Onların herhangi bir terör örgütü ile bağı yok. Onlar tamamen Suriyeliler ve kendi bağımsızlıkları, toprakları ve evleri için mücadele veriyorlar" - "(DEAŞ elebaşının öldürülmesi) Operasyon öncesinde askeri olarak bazı bilgileri paylaştık. Unsurlarımız da koordinasyon sağladılar" - "İstihbarat kurumlarımız arasında da yakın bir iş birliği var. Onların da bu konuda koordinasyon ve iş birliği yaptıklarına inanıyorum"

WASHINGTON (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya ile ABD'nin YPG/PKK terör örgütünün Suriye'nin kuzeydoğusundan çekileceğine dair söz verdiğini ancak terör örgütünün ihlallerine devam ettiğini söyledi.

Bakan Akar, CNN International kanalında Becky Anderson’ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Anderson'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK terör örgütüne karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sorularını yanıtlayan Akar, Türkiye'nin Suriye ve diğer tüm komşularının siyasal birliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu ifade etti.

Bakan Akar, "Biz bunu gerçekleştirirken (Barış Pınarı Harekatı) herhangi bir işgal, müdahale veya başka bir şey yapmıyoruz. Burada sadece terör örgütlerine karşı bir harekat icra ediyoruz." dedi.

- YPG/PKK ihlalleri ile mücadele ediyoruz

YPG/PKK terör örgütünün, çekilmesi gereken bölgelerden hala çekilmediğini hatırlatan Akar, "Hem Rusya hem ABD, YPG/PKK'nın bu bölgelerden çıkarılacağına dair söz verdi. Yani hem operasyon bölgesinde hem de operasyon bölgesinin doğusu ve batısından bunlar çıkarılacaktı. Ancak halen YPG teröristleri tarafından yapılan çok sayıda ihlal var ve biz de bunlarla mücadele ediyoruz. Aynı zamanda ise Rusya ve ABD ile iş birliği yaparak, onlardan onları (YPG/PKK) o bölgelerden çıkarmalarını talep ediyoruz." diye konuştu.

- SMO'nun herhangi bir terör örgütü ile bağı yok

Anderson'ın, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Suriye'deki bazı terör örgütleriyle irtibatının olup olmadığına ilişkin sorusuna ise Akar, "Onların herhangi bir terör örgütü ile bağı yok. Onlar tamamen Suriyeliler ve kendi bağımsızlıkları, toprakları ve evleri için mücadele veriyorlar." yanıtını verdi.

Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerine yönelik soruları da yanıtlayan Bakan Akar, Türkiye, NATO'nun önemli bir üyesi olduğunu ve NATO kapsamında hem tatbikat hem de Afganistan'daki operasyonlar ve bölgedeki diğer sorunlara karşı tedbir alma konusunda operasyonel tüm sorumluluklarını yerine getirdiğinin altını çizdi.

Bakan Akar, "Ancak özellikle de Suriye'nin kuzeyindeki sorunlardan dolayı bazı ülkelerle iş birliği ve koordinasyon yapıyoruz. Bunu aynı şekilde Rusya ile de yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Bağdadi'ye operasyon konusunda koordinasyon yaptık

DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'ye yönelik operasyona ilişkin soruları da yanıtlayan Bakan Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Operasyon öncesinde askeri olarak bazı bilgileri paylaştık. Unsurlarımız da koordinasyon sağladılar. Tüm bu faaliyetlerin yanı sıra komuta kademesindeki arkadaşlarımız sahadaki unsurlarımızı devam eden operasyonlara bir zarar vermemeleri konusunda uyardı. Kuvvetlerimiz arasında (yanlış anlamaya dayalı) bir çatışma çıkmaması bakımından askeri olarak koordinasyonumuz vardı. Diğer taraftan istihbarat kurumlarımız arasında da yakın bir işbirliği var. Onların da bu konuda koordinasyon ve iş birliği yaptıklarına inanıyorum."

Akar operasyon öncesinde Bağdadi'nin İdlib'de olduğu bilgisine sahip olmadığını da dile getirdi.

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere de değinen Akar, Türkiye'nin ABD'den istediği şeyin bilgi paylaşımı olduğunu ve ortak bir zeminde buluşmanın iki ülke arasındaki birçok sorunu çözebileceğini ifade etti.

İdlib'in terör örgütleri için bir güvenli limana dönüştüğü iddialarını da reddeden Akar, şunları kaydetti:

"Bu iddialar doğru değil. Bu imkansız. Biz oradayız, terörün her türlüsüne ve tüm terör örgütlerine karşı mücadele ediyoruz. Orada Rusya ile iş birliği içinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz aynı zamanda terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için de Türkiye olarak da çabalarımız var. Şu ana kadar masum sivilleri hedef alan Türkiye'ye veya başka ülkelere karşı birçok girişimi engelledik. Buna aralıksız devam ediyoruz ve sonuna kadar da devam edeceğiz."

Akar ayrıca, Suriye'nin kuzeyinde mültecilerin gönüllü bir şekilde evlerine dönmelerini sağlamak için güvenli bir bölgenin kurulmasının şart olduğunu ve bu konuda da uluslararası toplumun yardımda bulunmasının altını çizdi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Hulusi Akar Suriye YPG/PKK

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