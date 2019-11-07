Bakan Akar: "YPG/PKK Suriye'nin kuzeyinde ihlallerine devam ediyor"

WASHINGTON (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya ile ABD'nin YPG/PKK terör örgütünün Suriye'nin kuzeydoğusundan çekileceğine dair söz verdiğini ancak terör örgütünün ihlallerine devam ettiğini söyledi. Bakan Akar, CNN International kanalında Becky Anderson’ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Anderson'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK terör örgütüne karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sorularını yanıtlayan Akar, Türkiye'nin Suriye ve diğer tüm komşularının siyasal birliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu ifade etti. Bakan Akar, "Biz bunu gerçekleştirirken (Barış Pınarı Harekatı) herhangi bir işgal, müdahale veya başka bir şey yapmıyoruz. Burada sadece terör örgütlerine karşı bir harekat icra ediyoruz." dedi. - YPG/PKK ihlalleri ile mücadele ediyoruz YPG/PKK terör örgütünün, çekilmesi gereken bölgelerden hala çekilmediğini hatırlatan Akar, "Hem Rusya hem ABD, YPG/PKK'nın bu bölgelerden çıkarılacağına dair söz verdi. Yani hem operasyon bölgesinde hem de operasyon bölgesinin doğusu ve batısından bunlar çıkarılacaktı. Ancak halen YPG teröristleri tarafından yapılan çok sayıda ihlal var ve biz de bunlarla mücadele ediyoruz. Aynı zamanda ise Rusya ve ABD ile iş birliği yaparak, onlardan onları (YPG/PKK) o bölgelerden çıkarmalarını talep ediyoruz." diye konuştu.

- SMO'nun herhangi bir terör örgütü ile bağı yok Anderson'ın, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Suriye'deki bazı terör örgütleriyle irtibatının olup olmadığına ilişkin sorusuna ise Akar, "Onların herhangi bir terör örgütü ile bağı yok. Onlar tamamen Suriyeliler ve kendi bağımsızlıkları, toprakları ve evleri için mücadele veriyorlar." yanıtını verdi. Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerine yönelik soruları da yanıtlayan Bakan Akar, Türkiye, NATO'nun önemli bir üyesi olduğunu ve NATO kapsamında hem tatbikat hem de Afganistan'daki operasyonlar ve bölgedeki diğer sorunlara karşı tedbir alma konusunda operasyonel tüm sorumluluklarını yerine getirdiğinin altını çizdi. Bakan Akar, "Ancak özellikle de Suriye'nin kuzeyindeki sorunlardan dolayı bazı ülkelerle iş birliği ve koordinasyon yapıyoruz. Bunu aynı şekilde Rusya ile de yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. - Bağdadi'ye operasyon konusunda koordinasyon yaptık DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'ye yönelik operasyona ilişkin soruları da yanıtlayan Bakan Akar, şu ifadeleri kullandı: