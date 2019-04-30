Bakan Akar'ın yoğun görüşme trafiği

İSTANBUL (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, IDEF'19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı için Türkiye'de bulunan yabancı bakanlarla bir araya geldi.

Akar, TÜYAP'taki, IDEF'19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın açılış töreninin ardından çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Akar, ilk olarak Burundi Savunma Bakanı Emmanuel Tahomvukiye ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki askeri ve savunma alanındaki iş birliği konularının ele alındığı görüşmenin ardından Akar ve Tahomvukiye ile iş birliği protokolü imzaladı.

İmzaların atılmasının ardından Akar, "Çalışmalarımız açısından önemli bir hamle. Önümüzdeki günlerde ilişkilerimizin çok daha gelişeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Tören sonrasında Bakan Akar, Gine Savunma Bakanı Muhammed Diane ile görüştü. Görüşmenin ardından iki bakan iş birliği protokolü imzaladı. Akar, iki ülke savunma bakanlıkları arasındaki ilişkilerin artan bir tempoda devam edeceğine yönelik inancını dile getirdi.

Endonezya Savunma Bakan Yardımcısı Koramiral Agus Setiadji'yi kabul eden Bakan Akar, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Pakistan Savunma ve Üretim Bakanı Zobaide Jalal ile de görüştü.

