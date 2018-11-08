Bakan Albayrak: Büyük operasyonu 2 ayda püskürttük (3)

BAKAN ALBAYRAK BURSA'DAN AYRILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bursa'da programları kapsamında Vergi Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada çalışanlar ile hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Albayrak, daha sonra Bursa Defterdarlığı'na geldi. Bakan Albayrak, Bursa'daki son ziyaretini ise Vergi Denetleme Kurulu'na yaptı ve ardından Bursa'dan ayrıldı.

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