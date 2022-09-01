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Bakan Bozdağ'dan yeni adli yıl mesajında dikkat çeken sözler! 'Türk yargısına saldırmak büyük haksızlık'

01.09.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni adli yılın başlaması nedeniyle yayımladığı mesajında dikkat çeken ifadeler kullandı. Bakan Bozdağ, "Türk yargısını eleştirmek, Türk yargısına saldırmak büyük bir haksızlıktır. Gece gündüz çalışan hakimlerimize ve savcılarımıza saygısızlıktır. Bu saygısızlığı ve bu haksızlığı reddediyoruz. Benim yargıya, yargı görevi yapanlara inancım tamdır. Dışarıdan yapılan saldırılar, Türk yargısının ortaya koyduğu büyük başarıyı gölgeleyemeyecektir" dedi.

Bakan Bozdağ'dan yeni adli yıl mesajında dikkat çeken sözler! 'Türk yargısına saldırmak büyük haksızlık'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni adli yılın başlaması nedeniyle mesaj yayımladı. Bozdağ, yargı görevi yapan hakimler, savcılar ve avukatlar ile adliye çalışanlarının yeni adli yılını gönülden tebrik ettiğini belirterek, hayırlı olmasını diledi. Adaletin, en yüce değerlerden biri olduğunu dile getiren Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin beklentisi, adaletin zamanında tecelli etmesi ve doğru tecelli etmesidir. Hakimlerimiz, savcılarımız, avukatlarımız ve adliye çalışanlarımız, vatandaşlarımızın hak arama ve hakkına kavuşma konusunda beklentilerine cevap vermek için gece gündüz özveriyle çalışmaktadırlar. Bu nedenle özveriyle çalışan tüm yargı görevi yapan hakimlerimize, savcılarımıza, avukatlarımıza ve adli personelimize şükranlarımı sunuyorum. Türk yargısı, milyonlarca dosyayı karara bağlarken, kamuoyunda tartışılan, tartışılması da adil yapılmayan sadece siyasi taraftarlığa göre değerlendirilen, taraftarlığa uygunsa karar ‘doğru’, değilse ‘eğri’ notuyla notlandırılan değerlendirmeler üzerinden Türk yargısını eleştirmek, Türk yargısına saldırmak büyük bir haksızlıktır. Gece gündüz çalışan hakimlerimize ve savcılarımıza saygısızlıktır. Bu saygısızlığı ve bu haksızlığı reddettiğimizi bir kez daha buradan ifade etmek isterim. Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır ve görevini anayasa, kanunlar, hukuk ve bunlara bağlı vicdani kanaatle yerine getirirler. Hakimlerimizin, savcılarımızın yargı görevi yaparken verdikleri kararlarla ilgili denetim mekanizmaları da bizim sistemimizde açıktır."

'BENİM YARGIYA, YARGI GÖREVİ YAPANLARA İNANCIM TAM'

Türkiye'nin hukuk devleti vasfını güçlendirmek ve yargıyı daha etkin hale getirmek, milletin adalete erişimini kolaylaştırmak, adaletin zamanında tecellisini sağlamak ve kararlardaki isabet oranlarını artırmak amacıyla son 20 yılda çok ciddi reformlar yapıldığını vurgulayan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bir yandan temel hak ve hürriyetler daha güvenceli hale getirilirken, öte yandan hak aramanın önündeki nice engelleri kaldırdık. Yargıda askeri yargı, sivil yargı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Danıştay ayrımına son vererek, Türkiye'de yargı birliğini sağlayarak hukuk devleti ve demokratik devlet vasfını da güçlendiren tarihi bir reformu ülkemizde hayata geçirdik. Hakimlerimizin, savcılarımızın daha iyi yetişmeleri için hakim, savcı adaylığı müessesesini kaldırarak yerine hakim ve savcı yardımcılığı müessesesini kurduk. Benim yargıya, yargı görevi yapanlara inancım tamdır. Dışarıdan yapılan saldırılar, Türk yargısının ortaya koyduğu büyük başarıyı gölgeleyemeyecektir. Bu vesileyle tekrar yeni adli yılın hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hakimlerimizin, savcılarımızın, avukatlarımızın, vatandaşlarımızın, adliye çalışanlarımızın yeni adli yılını gönülden tebrik ediyor, gönülden başarılar diliyorum."

(DHA)

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Bekir Bozdağ Adalet Bakanı
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