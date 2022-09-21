Bakan Bozdağ'ın basın danışmanının sözleri gündem oldu! FOX muhabirinin soru sormamasını istedi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın basın danışmanı Bilal Çetin'in FOX TV muhabirine soru sormamasını istediği anlara ilişkin görüntüler gündem oldu. Görüntülerde Çetin'in "Normalde ben sizi buraya almayacaktım, FOX TV’yi almayacaktım" dediği görüldü.

BOZDAĞ'A SORU SORMAK İSTEDİ

FOX TV muhabiri Yeşim Karacaoğlu, dün İstinaf Değerlendirmesi Toplantısı’nda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a soru yöneltmek istedi.

"NORMALDE SİZİ BURAYA ALMAYACAKTIM"

Bozdağ’ın basın danışmanı Bilal Çetin ise Karacaoğlu’nun yanına gelerek şunları söyledi:

Hanımefendi bak rica ediyorum soru sormayın, bak rica ediyorum. Bak normalde ben sizi buraya almayacaktım, FOX TV’yi almayacaktım. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi’nin şeyi var. Rica ediyorum soru sormayın.

SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Karacaoğlu’nun “Nedenini söyleyin” sorusunu cevaplamayan Çetin, bakanı gazetecilerin bulunduğu kapıdan değil bir başka kapıdan çıkararak soru sorulmasının önüne geçti. Çetin'in bu sözleri gündem oldu.

