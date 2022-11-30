HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Çavuşoğlu, 1-2 Aralık'ta İtalya'yı ziyaret edecek

Bakan Çavuşoğlu, 1-2 Aralık'ta İtalya'yı ziyaret edecek

30.11.2022 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1-2 Aralık tarihlerinde 8'inci Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılmak üzere İtalya'yı ziyaret edecek.

Bakan Çavuşoğlu, 1-2 Aralık'ta İtalya'yı ziyaret edecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Roma'da düzenlenecek 8'inci Akdeniz Diyaloğu Forumu’na katılmak üzere 1-2 Aralık 2022 tarihlerinde İtalya'yı ziyaret edecek. 2 Aralık günü iştirak edeceği 'Özel Diyalog' oturumunda bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin dış politikamız hakkında hitapta bulunacaktır. Söz konusu ziyaret vesilesiyle, Sayın Bakanımızın katılımcı ülkelerden mevkidaşları ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle bir araya gelmesi öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı. (DHA)

çavuşiç

Net konuştu: "Gölge etmesinler" Net konuştu: "Gölge etmesinler"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İBB Başkanı İmamoğlu'na depremzede kadından tepki!İBB Başkanı İmamoğlu'na depremzede kadından tepki!
Sahte doktorla ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi varken görüştüğü kişi foyasını ortaya çıkardıSahte doktorla ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi varken görüştüğü kişi foyasını ortaya çıkardı
Yemek yaparken kabusu yaşadı! 'Yüzümdeki derinin dökülmeye başladığını gördüm'Yemek yaparken kabusu yaşadı! 'Yüzümdeki derinin dökülmeye başladığını gördüm'
Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Çavuşoğlu

En Çok Okunan Haberler

Herkesi ilgilendiren EYT sözleri! 2 milyon kişi...

Herkesi ilgilendiren EYT sözleri! 2 milyon kişi...

Dünya Kupası'nda birlikte oldular iddiasına fotoğraflı yanıt

Dünya Kupası'nda birlikte oldular iddiasına fotoğraflı yanıt

Hortumla dövüp, bıçaklayarak öldürdü

Hortumla dövüp, bıçaklayarak öldürdü

İmamoğlu bu tepkiyi hiç beklemiyordu! "Zorla söylettirdiler"

İmamoğlu bu tepkiyi hiç beklemiyordu! "Zorla söylettirdiler"

Bulunanlar ağızları açık bıraktı! Daha önce hiç görülmemişlerdi

Bulunanlar ağızları açık bıraktı! Daha önce hiç görülmemişlerdi

Orgazm için en etkili seks pozisyonu bulundu

Orgazm için en etkili seks pozisyonu bulundu

İlginizi Çekebilir

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.