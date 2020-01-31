Bakan Çavuşoğlu: “Bulgaristan’ın Türkiye’ye yönelik tutumundan memnuniyet duyuyoruz”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sofya’da düzenlediği basın toplantısında “Bulgaristan’ın Türkiye’ye yönelik tutumundan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zahariyeva ile düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu konuşmasının başlangıcında geçtiğimiz günlerde Elazığ’da yaşanan deprem sonrası verdikleri destek ve taziyelerden dolayı Bulgaristan hükümetine teşekkür etti. Konuşmasında Bulgaristan ve Türkiye’nin ikili ilişkilerinin iyi olması yönünde açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, “Amacımız mükemmel seyreden siyasi ilişkilerimizi her alanda daha da geliştirmek” dedi.

Yüksek İş Birliği Konsey Toplantısının gerçekleşmesinin istendiğini belirten Çavuşoğlu, bugün gerçekleştirilen toplantılarda ve daha sonra uzmanlar tarafından yapılacak toplantılarda gerekli hazırlıkların yapılacağını ifade etti.

"Bulgaristan’la işbirliğimiz devam edecek"

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüşmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, “Samimi bir ortamda ikili ilişkilerimizi,bölgesel konularda görüşlerimizi paylaştık” dedi. Bulgaristan’ın Türkiye için basit bir komşu olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, birçok alanda yapılan işbirliğinin örnek alınacak bir işbirliği olduğunu, bölgede yaşanan zorlukların iki ülkenin birlikte çalışarak üstesinden gelebileceğine vurgu yaptı.

Kaçak göçle mücadele konusuna da değinen Çavuşoğlu, “Bu konudaki kararlılığımızı devam ettireceğiz” dedi. İkili ticaret ilişkileri konusunda da açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, “Potansiyelimizin gerisindeyiz. 10 milyar dolar hedefine ulaşabiliriz” ifadelerini kullandı. Türk firmalarının Bulgaristan’da yaptıkları yatırımlarının artmasından memnuniyet duyduğunu ve Bulgaristan’da bulunan iş adamlarının 20 bin kişiye istihdam sağladıklarını dile getiren Çavuşoğlu, “Esasen bu firmalarımızın Bulgaristan’a olan güveninin göstergesidir. Aynı zamanda Bulgaristan devletinin de onlara verdiği desteğin sayesindedir” şeklinde konuştu.