HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Bakan Çavuşoğlu: “Bulgaristan’ın Türkiye’ye yönelik tutumundan memnuniyet duyuyoruz”

Bakan Çavuşoğlu: “Bulgaristan’ın Türkiye’ye yönelik tutumundan memnuniyet duyuyoruz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.01.2020 15:15 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sofya’da düzenlediği basın toplantısında “Bulgaristan’ın Türkiye’ye yönelik tutumundan memnuniyet duyuyoruz” dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zahariyeva ile düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sofya’da düzenlediği basın toplantısında “Bulgaristan’ın Türkiye’ye yönelik tutumundan memnuniyet duyuyoruz” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zahariyeva ile düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu konuşmasının başlangıcında geçtiğimiz günlerde Elazığ’da yaşanan deprem sonrası verdikleri destek ve taziyelerden dolayı Bulgaristan hükümetine teşekkür etti. Konuşmasında Bulgaristan ve Türkiye’nin ikili ilişkilerinin iyi olması yönünde açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, “Amacımız mükemmel seyreden siyasi ilişkilerimizi her alanda daha da geliştirmek” dedi.
Yüksek İş Birliği Konsey Toplantısının gerçekleşmesinin istendiğini belirten Çavuşoğlu, bugün gerçekleştirilen toplantılarda ve daha sonra uzmanlar tarafından yapılacak toplantılarda gerekli hazırlıkların yapılacağını ifade etti.

"Bulgaristan’la işbirliğimiz devam edecek"
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüşmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, “Samimi bir ortamda ikili ilişkilerimizi,bölgesel konularda görüşlerimizi paylaştık” dedi. Bulgaristan’ın Türkiye için basit bir komşu olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, birçok alanda yapılan işbirliğinin örnek alınacak bir işbirliği olduğunu, bölgede yaşanan zorlukların iki ülkenin birlikte çalışarak üstesinden gelebileceğine vurgu yaptı.
Kaçak göçle mücadele konusuna da değinen Çavuşoğlu, “Bu konudaki kararlılığımızı devam ettireceğiz” dedi. İkili ticaret ilişkileri konusunda da açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, “Potansiyelimizin gerisindeyiz. 10 milyar dolar hedefine ulaşabiliriz” ifadelerini kullandı. Türk firmalarının Bulgaristan’da yaptıkları yatırımlarının artmasından memnuniyet duyduğunu ve Bulgaristan’da bulunan iş adamlarının 20 bin kişiye istihdam sağladıklarını dile getiren Çavuşoğlu, “Esasen bu firmalarımızın Bulgaristan’a olan güveninin göstergesidir. Aynı zamanda Bulgaristan devletinin de onlara verdiği desteğin sayesindedir” şeklinde konuştu.

"Vize kolaylıkları sağlanacak"
Açıklamasında Türkiye ve Bulgaristan arasındaki turizm ve kültür konularına da değinen Çavuşoğlu, “Vize konusunda sağlanacak ve sağlanmakta olan kolaylıklarla beraber çok daha fazla vatandaşımızın Bulgaristan’a geleceğini düşünüyoruz” dedi.
Turizm ve kültür alanında da iki ülkenin işbirliğinin sürdürülmek istendiğini belirten Çavuşoğlu, “Örneğin Demir Kilise’nin restorasyonunu ve açılışını hep beraber yapmamız anlamlı bir törendi” ifadelerini kullandı.

“Bulgaristan’ın Türkiye’ye yönelik tutumundan memnuniyet duyuyoruz”
Avrupa Birliği (AB) içerisinde Bulgaristan’ın pozitif tutumunun farkında olduklarına vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, “Bulgaristan’ın Türkiye’ye yönelik tutumundan memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.
Bulgaristan’ın 2018 yılında üstlendiği Dönem Başkanlığı dönemimin en aktif dönem olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Bulgaristan’ın objektif, yapıcı ve dengeli yaklaşımı ve uluslararası platformda objektif tutum sergilemesi, sayın Başbakanın da açık sözlü bir tutum sergilemesiyle biz Bulgaristan’ın bu rolünü destekliyoruz” dedi.

“Bulgaristan ve Türkiye olarak enerji güvenliği konusunda bir merkez olduk”
Türkiye ve Bulgaristan’ın enerji konusunda da işbirliğinin devam edeceğini kaydeden Çavuşoğlu, “Başbakanın Türk Akımı Projesi’nin açılışına katılması da bu anlamda önemliydi. Bulgaristan ve Türkiye olarak enerji güvenliği konusunda bir merkez olduk” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem vergileriyle ilgili açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem vergileriyle ilgili açıklama

En Çok Okunan Haberler

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Flaş! Alper Potuk resmen açıklandı

Flaş! Alper Potuk resmen açıklandı

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem vergileriyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem vergileriyle ilgili açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül duyurdu! Ioannis Lagos hakkında harekete geçildi

Bakan duyurdu: Harekete geçildi

CHP'li Altay'ın TV8'de toplanan yardım paralarıyla ilgili suçlamasına AFAD'dan cevap!

Yardım paralarıyla ilgili suçlamaya AFAD'dan cevap!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien ile görüştü

Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.