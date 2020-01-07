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  4. Bakan Çavuşoğlu: "Cezayir ile Libya krizinde iş birliği yapacağız"

Bakan Çavuşoğlu: "Cezayir ile Libya krizinde iş birliği yapacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 16:15 | Son Güncelleme

Bakan Çavuşoğlu: "Cezayir ile Libya krizinde iş birliği yapacağız"

CEZAYİR/ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir ile Libya krizi başta olmak üzere, ortak çıkarlar temelinde iş birliği yapılacağını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun tarafından kabulünün ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Tebbun'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ilettiğini belirten Çavuşoğlu, "Ülkelerimiz arasındaki iş birliğini Stratejik Konsey düzeyine çıkartacağız. Başta Libya krizi olmak üzere, bölgesel konularda ortak çıkarlarımız temelinde iş birliği yapacağız." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Cezayir'deki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Tebbun ve Başbakan Abdulaziz Cerrad tarafından kabul edilmiş, mevkidaşı Sabri Bukadum ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cezayir Libya krizi

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